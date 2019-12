Star Citizen - Squadron 42: Teaser-Video präsentiert die Fortschritte 2019

PC Linux

Am ersten Weihnachtsfeiertag veröffentlichte Cloud Imperium Games ein Video, das euch die Fortschritte veranschaulichen soll, welche die einzelnen Teams bei ihrer Arbeit an Star Citizen - Squadron 42 in diesem Jahr gemacht haben. Dieser über drei Minuten Spielzeit umfassende "Visual Teaser" zeigt euch unterschiedliche Elemente aus der Spielwelt, wie Raumschiffe oder Stationen samt Innenräume und Charaktere sowie diverse Außenansichten, wie zum Beispiel Anflüge auf Planeten.

Der Trailer soll komplett in der Engine des Spiels gerendert worden sein. Leider erwähnt Cloud Imperium Games nicht, welche Fortschritte ihr in dem Video genau zu sehen bekommt. Die Veröffentlichung von Star Citizen - Squadron 42 wird bereits seit geraumer Zeit verschoben. Aktuellsten Informationen zufolge soll eine Beta der Einzelspieler-Auskopplung aus Chris Roberts Weltraum-MMO Star Citizen im dritten Quartal 2020 starten.