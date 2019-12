Moon Studios: „Ori and the Blind Forest“-Macher arbeiten an Action-RPG

PC XOne

Bild stammt aus Ori and the Will of the Wisps.

Das nächste Projekt von Moon Studios, dem Entwickler hinter dem erfolgreichen Platformer Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0) und dem kommenden Nachfolger Ori and the Will of the Wisps (im E3-Anspielbericht), arbeitet an einem noch unbekannten Acton-Rollenspiel. Dies geht aus der aktuellen Stellenausschreibung des Entwicklerstudios auf Gamasutra hervor.

Demnach sucht das Team aktuell nach Verstärkung in Person eines Senior Designers. „Nachdem wir das Metroidvania-Genre mit der Ori-Serie neu definiert haben, ist unser nächstes Ziel, das Action-Rollenspiel-Genre zu revolutionieren“, heißt es in der Job-Anzeige. Der Bewerber soll eine Leidenschaft für die Action-RPGs mitbringen. So heißt es unter den Voraussetzungen:

Sie haben ihr ganzes Leben lang Rollenspiele gespielt und studiert und können immer noch nicht genug davon bekommen. Sie haben eine Liebe für alle Dinge, Diablo, Zelda, Dark Souls und andere Spiele des Genres. Sie würden gerne an einem Rollenspiel arbeiten, das es wagt, Innovationen hervorzubringen und weit über das hinauszugehen, was das Genre den Spielern bisher geboten hat.

Um welches Spiel es sich konkret handelt, wurde vorerst noch nicht verraten. Man kann gespannt sein, ob Moon Studios ähnliche Erfolge im Action-Rollenspiel-Genre feiern kann.