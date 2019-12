Microsoft würde gerne ein Entwicklerstudio aus Asien erwerben

Microsoft hat in den vergangenen Monaten kräftig eingekauft und diverse namhafte Spieleschmieden in sein Portfolio der Xbox Game Studios aufgenommen, darunter Ninja Theory, Undead Labs, Playground Games, sowie Obsidian und inXile Entertainment. Doch bei den Käufen handelt es sich ausschließlich um westliche Studios. Was das Unternehmen nun als nächstes gerne hätte, ist ein Entwicklerstudio, das im asiatischen Raum beheimatet ist. Diesen Wunsch haben die Redmonder bereits des Öfteren geäußert und in einem aktuellen Interview mit Game Informer merkte Xbox Boss Phil Spencer erneut an, dass man seine Präsenz auf dem asiatischen Markt gerne ausbauen würde. Auf das Thema angesprochen, antwortete er:

Natürlich könnten wir dort auch als Publisher zusammenarbeiten und möglicherweise werden wir das auch tun. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich denke aber auch, dass es für uns eine gute Ergänzung wäre, wenn wir im Zuge der Weiterentwicklung unserer Plattform eine First-Party-Studio-Stimme am Tisch hätten, die aus Asien stammt, sei es aus Japan oder einem anderen Markt.

Welches Studio das Unternehmen im Sinn hat, sagte Spencer nicht. Einen asiatischen Entwickler vom Schlage eines From Software oder Platinum Games im eigenen Portfolio zu haben wäre sicherlich eine sinnvolle Bereicherung und die Exklusives könnten auch die Verkäufe der kommenden Next-Generation Konsole Xbox Series X auf dem asiatischen beflügeln. Sollte sich diesbezüglich etwas Konkretes ergeben, erfahrt ihr es auch bei uns.