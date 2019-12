Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Alpha-Phase ist abgeschlossen

PC XOne PS4

Der Entwickler Hardsuit Labs hat in einem Beitrag auf Steam die Fans über den aktuellen Entwicklungsstatus seines kommenden Rollenspiels Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zum Preview) informiert und gab bekannt, dass die Alpha-Phase des Spiels abgeschlossen sei. Wie die Macher erklärten, bedeutet dies, dass alle Teile und Inhalte des Spiels erfolgreich zu einem Ganzen zusammengefügt wurden und das Spiel nun „content-complete“ sei.

In der Beta-Phase, die nächstes Jahr starten soll, werden nun die einzelnen Elemente und Mechaniken des Spiels verbessert, angepasst, optimiert und poliert. Auch das Gameplay soll weiter aufgepeppt werden. Wie die Entwickler anmerken, könnte die fertige Version am Ende weniger Features bieten als die Alpha-Version. Das Ziel sei es, am Ende ein überzeugendes, flüssiges Gameplay zu bieten, und sollte irgendein Element negativ herausstechen, möchte man dieses lieber aus dem Spiel nehmen, als krampfhaft zu versuchen, es zu implementieren.

Da alle Inhalte zusammengefügt wurden, arbeiten die Narrative Designers, Animators sowie Environment-, VFX- und Lighting-Artists nun an den Verbesserungen der Quest. Während sich das Sound-Team um die Aufnahmen von Waffengeräuschen kümmert, so dass das Aufheben, Laden, Verstauen und Abfeuern jeder einzelnen Waffe sich ein bisschen realer anfüllt. Das Audio-Team arbeitet auch mit den Experten für Technik und Narrative an dem sogenannten „NPC-Bark-System“. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Worten und kurzen Sätzen, die die NPCs als Reaktion auf den Charakter oder die Umgebung von sich geben. Andere Mitarbeiter machen nun Dinge, für die sie während der Alpha-Phase keine Zeit gehabt hatten, wie etwa zu den Meetings zu gehen, um über den „Zerstückelungsgrad“ im Spiel zu diskutieren...

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 soll voraussichtlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen Termin gibt es aktuell noch nicht.