Dying Light: Techland gibt den nächsten Verkaufsmeilenstein bekannt

PC XOne PS4 Linux

Das Open-World-Zombie-Actionspiel Dying Light ist für den polnischen Entwickler Techland längst zu einem Verkaufserfolg geworden. Nachdem bereits im vergangenen Jahr (rund drei Jahre nach Release) 13 Millionen weltweit verkaufte Exemplare gemeldet wurden, hat der Game Designer Tymon Smektala in der aktuellen Printausgabe des Official Xbox Magazine nun bekannt gegeben, dass der Titel sich inzwischen mehr als 17 Millionen Mal verkaufte.

Trotz des anhaltenden Erfolgs soll der Nachfolger keine bloße Kopie des Erstlings werden. Stattdessen geht das Team mit Dying Light 2 (im E3-Anspielbericht) neue Wege und verspricht eine Welt, in der die Geschichte durch die Taten und Entscheidungen des Spielers geformt wird. Durch dieses sollen sich nicht nur neue Story-Pfade im Spiel eröffnen, sondern auch die Umgebungen dynamisch in Echtzeit verändern. Die Kernmechaniken des Gameplays sollen aber weiter beibehalten und verbessert werden. So wurde die Anzahl der Parkour-Moves verdoppelt und der (nach wie vor brutale) Nahkampf soll nun entschieden taktischer ausfallen.

Dying Light 2 wird Story-technisch 15 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers spielen und Aiden Caldwell als neuen Protagonisten vorstellen. Das Spiel soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Eine Umsetzung für die beiden Next Generation Konsolen von Microsoft und Sony (Xbox Series X und PS5) ist ebenfalls geplant.