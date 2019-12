Red Dead Redemption 2: Kein großer Verkaufshit auf dem PC?

PC XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 22,00 € bei Amazon.de kaufen.

Während Rockstars Action-Adventure Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5) auf den Konsolen finanziell ein voller Erfolg ist und sich alleine in den ersten drei Tagen bereits rund zehn Millionen Mal verkaufte, soll es auf dem PC nicht so rosig aussehen. Wie das Marktforschungsunternehmen SuperData berufend auf eigene (inoffizielle) Zahlen berichtet, soll sich der Titel in seinem ersten Exklusivmonat im Epic Game Store nur rund 408.000 Mal verkauft haben. Zum Vergleich: Borderlands 3 (Testnote: 8.0) verkaufte sich im Epic Game Store im ersten Monat insgesamt 1,78 Millionen Mal (das Spiel ist noch nicht für Steam erhältlich und kann aktuell digital nur via Epic Store und Microsoft Store für den PC erworben werden).

Auch auf Steam, wo Red Dead Redemption 2 einen Monat später erschien, wurden laut SuperData lediglich 200.000 bis 500.000 Verkäufe verzeichnet. Rockstar hat die Angaben von SuperData nicht kommentiert. Ihr solltet das Ganze also vorerst mit Vorsicht genießen. Sollte das Studio dazu offizielle Angaben machen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.