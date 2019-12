Google Stadia: Achievement-System verfügbar

Mit dem Achievement-System hat Google ein weiteres Feature für Stadia veröffentlicht, das beim Release vermisst wurde. Nutzer des Streaming-Plattform können nun in verschiedenen Spielen Erfolge freischalten, wobei einige Erfolge auch rückwirkend freigeschaltet werden, wenn ihr die Voraussetzungen dafür bereits erfüllt habt. Google nennt es die „erste Version der Achievements“ und diese sind bisher nur über den Chrome-Browser und den Chromecast verfügbar. Mobile-Spieler müssen sich laut dem Betreiber noch bis nächstes Jahr gedulden.

Die Erfolge ähneln den Steam-Achievements. Es werden also keine Punkte gesammelt. Sobald ihr einen Erfolg freischaltet, erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn ihr am PC, Laptop oder am TV spielt. Es gibt neben der Vorschau auch eine komplette Liste (inklusive aktueller Fortschritte), die ihr einsehen könnt. Die Liste lässt sich auch per direktem Klick auf einen freigeschalteten Erfolg öffnen. Ihr könnt auch die Erfolge eurer Freunde einsehen, wenn diese auf „sichtbar“ geschaltet sind. Künftig will Google noch mehr in Sachen Achievements machen. Was genau, sagte das Unternehmen nicht. Möglicherweise wird zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ein Punktesystem, ähnlich wie bei Xbox Live, implementiert.