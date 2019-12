Netflix' The Witcher sorgt für höhere Spielerzahlen bei der Spielserie

PC Switch XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 29,11 € bei Amazon.de kaufen.

Letzten Freitag startete die lang erwartete Serien-Adaption von The Witcher auf Netflix und wie die Website playtracker.net berichtet, hat die auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basierende Serie viele Spieler dazu gebracht, die Spiele-Trilogie von CD Projekt RED noch einmal auszupacken. So wurden in The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 8.5) alleine auf Steam 48.000 gleichzeitig aktive Spieler verzeichnet, was die höchste Zahl seit dem Sommer 2016 darstellt, als CD Projekt letzte Erweiterung Blood and Wine (Testnote: 9.5) veröffentlichte.

Auch auf den beiden Konsolen (Xbox One und der PS4) wurde ein leichter Aufwärtstrend in Hinblick auf aktive Spieler beobachtet, wobei der Anstieg interessanterweise meistens bei alten Originalversionen und nicht bei der Game of the Year Edition oder den Complete Editionen verzeichnet wurde. Die Website schätzt, dass insgesamt rund eine Million Spieler den dritten Teil der Spielserie im Dezember gespielt haben. Das sind mehrere Hunderttausend mehr als das, was das Spiel in den letzten zwei Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt hatte und mehr als manch ein neues Spiel, oder Titel, die noch Update erhalten, erreichen können.

Der höchste Anstieg über den Monat wurde auf dem PC beobachtet, was irgendwie passend ist, wenn man bedenkt, dass der Hauptdarsteller Henry Cavill (Superman), der die Witcher-Trilogie selbst ausführlich gespielt hat, nach eigenen Angaben am liebsten am PC zockt.

Neben dem dritten Teil haben auch die beiden Vorgänger The Witcher (Report) und The Witcher 2 - Assassins of Kings (Testnote: 8.5) mehr Spieler empfangen. Beim ersten Spiel waren es auf Steam rund 5.000 Spieler (das Dreifache des vorherigen Höchstwertes in diesem Jahr), während der zweite Teil etwa 3.000 zeitgleich aktive Spieler (doppelt so viel als der höchste Wert zuvor in 2019) verzeichnete. Insgesamt ein guter Schub für ein zwölf und ein acht Jahre altes Spiel.

Vor kurzem gab CD Projekt bekannt, dass der Vertrag mit Andrzej Sapkowski erneuert wurde und das Studio auch künftig die Spiele im Witcher-Universum entwickeln darf. Das schließt auch die Rechte in den Bereichen Graphic Novels, Brettspiele und Merchandise mit ein.