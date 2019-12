GG-Rückblick KW 51/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 51: Rückblick von Sonntag, 15. Dezember, bis Samstag, 21. Dezember 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der vergangenen Woche informierte euch Harald Fränkel abermals über sieben Vertreter aus dem SHMUP-Genre, während Heinrich Lenhardt zu seiner Straf-Stunde des Kritikers antreten musste. Neben dem MoMoCa und dem WoSchCa (der dieses Mal frei für alle ist), haben wir drei Nemesis-Videos veröffentlicht, die im Rahmen unserer diesjährigen Weihnachtsaktion von euch freigeschaltet wurden. Folglich könnt ihr euch Dennis in Jedi - Fallen Order, Jörg in Phoenix Point sowie das gesamte GG-Redaktionsteam in Keep Talking and Nobody Explodes anschauen – seid versichert, dass es sich lohnt. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dass Blade Runner auf GOG.com verfügbar ist, sorgte in der vergangenen Woche für die meisten News-Abrufe, dicht gefolgt von Aussagen zu Electronic Arts und der Meldung zu einem neuen Vertrag zwischen CD Projekt und dem The-Witcher-Autor. Auf euer Interesse stießen darüber hinaus die Top 20 der deutschen Passwörter, neue Inhalte für Gran Turismo Sport oder auch die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums für Warcraft 3 - Reforged. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 23. Dezember (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

In der 51. Woche erstellte die Community drei Spiele-Checks für euch, hinzu kommt ein User-Artikel über die Programmiersprache DarkBASIC Pro. Während im User-Adventskalender aktuell das letzte geschlossene Türchen verbleibt, könnt ihr euch nach wie vor für das Community-Projekt zum Spielejahr 2019 anmelden:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Zankstelle Vol. 41: Die Rückkehr des Hagen Gehritz

In der 41. Ausgabe des Zankstellen-Podcast ist diesem Mal Hagen Gehritz zu Gast. Im Verlauf von etwa anderthalb Stunden erhaltet ihr somit die Möglichkeit, den „neuen“ GG-Redakteur etwas näher kennenzulernen.

» Wünsche allen eine gute Zeit, Ruhe und Gelassenheit! :-) «

— SupArai am 22. Dezember 2019

❺ ⚊ KW 51/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Wie auch schon im letzten Wochenrückblick verweisen wir auch dieses Mal auf ein Auspackvideo zur Weihnachtsaktion 2014. Getestet hatten wir seinerzeit den Monitor AOC G2460PG, während es im Indie-Check um The Talos Principle ging. Vor fünf Jahren zitierten wir in den News eine Aussage von Sony zur PS5, darüber hinaus berichteten wir darüber, dass Valve das Amoklauf-Spiel Hatred von Steam entfernte – es folgten über 730 News-Kommentare.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

