GG Community Awards 2019: Wählt jetzt eure Favoriten des Jahres

Es kann losgehen! Nach einer mehrwöchigen Nominierungsphase auf einer eigens von ChrisL dafür erstellten Website könnt ihr nun zum zweiten Mal die GamersGlobal Community Awards für die eurer Meinung nach besten Spiele des Jahres 2019 vergeben. Wir starten heute die Abstimmungsphase, in der alle User (registrierte wie nicht-registrierte, Premiumenten wie Abo-lose) herzlich dazu eingeladen sind, ihre Stimmen zu verteilen.

Die Stimmabgabe erfolgt abermals auf einer selbst erstellten, externen Plattform. Wir versichern euch, dass eure Daten ausschließlich für die Umfragen benötigt beziehungsweise nicht darüber hinaus weiter verarbeitet werden. Denkt bitte daran, dass ihr in eurem Browser Cookies zulasst - ist das nicht der Fall, könnt ihr nicht an den Abstimmungen teilnehmen, zudem bleiben euch einige Funktionen auf der Übersichtsseite verwehrt. Außerdem ist zu beachten, dass nicht mehrere Umfragen gleichzeitig aktiv sein können. Anders formuliert: Schließt bitte erst eine Abstimmung ab, bevor ihr eine weitere Frage im Browser aufruft.

Abgestimmt wird wieder in den folgenden 17 Kategorien (in Klammern die Vorjahressieger):

Bestes Actionspiel ( Red Dead Redemption 2 )

) Bestes Action-Adventure ( God of War )

) Bestes Rollenspiel ( Divinity - Original Sin 2 Definitive Edition )

) Bestes Strategiespiel ( Frostpunk )

) Bestes Adventure ( Life is Strange 2 )

) Bestes Sport-/Rennspiel ( Forza Horizon 4 )

) Beste Simulation ( Surviving Mars )

) Bestes VR-Spiel ( Astro Bot )

) Bestes Multiplayer-Spiel ( Battlefield 5 )

) Beste Story ( God of War )

) Beste Spielwelt ( Red Dead Redemption 2 )

) Bester Soundtrack ( Red Dead Redemption 2 )

) Bestes Spiel deutscher Entwickler ( Railway Empire )

) Enttäuschung des Jahres ( Fallout 76 )

) Überraschung des Jahres ( Return of the Obra Dinn )

) Größte Hoffnung 2019 ( The Last of Us 2 )

) Spiel des Jahres (God of War)

In der Kategorie Spiel des Jahres dürft ihr eure drei Favoriten auswählen, in allen anderen Kategorien müsst ihr euch jedoch für einen der Kandidaten entscheiden. Auf der Übersichtsseite der Community Awards erkennt ihr - nachdem ihr das entsprechende Häkchen gesetzt habt -, in welchen Kategorien ihr bereits abgestimmt habt und welche noch offen sind. Jedes Umfrageformular wird einzeln abgeschickt. Ihr könnt euch also bei eurer Teilnahme auf einige Kategorien beschränken oder natürlich gerne bei allen mitmachen.

Wichtig: Bitte stimmt in jeder Kategorie nur einmal ab. Wir wollen ein repräsentatives Meinungsbild der GG-Userschaft und keine Fanboy-verzerrten Ergebnisse. Wir sind zuversichtlich, dass sich jeder User der besten und reifsten Gaming-Community Deutschlands an diese Regel halten wird.

Doch nun genug der Vorrede. Nachfolgend findet ihr den Link zur Umfrageübersicht. Die Abstimmung wird über einen Zeitaum von zwei Wochen zugänglich sein, somit müsst ihr eure Stimme(n) spätestens bis zum 7. Januar 2020 um 23:59 Uhr Uhr abgegeben haben.

Hier geht es zur Abstimmungsseite!

Abschließend noch der Dank an alle User, die in den letzten Wochen fleißig Spiele für die diesjährigen Awards nominiert haben. Bei der Abstimmung hoffen wir auf eine ebenso hohe Teilnahme.