GG-Premium-Magazin 12/2019

Die aktuelle Doppel-Ausgabe unseres PDF-Magazins samt Jahresend-Editorial des Chefredakteurs und 33 „Fotos des Monats“ plus WortSpiel“. Starke 144 Seiten erlauben euch komfortables Artikel-Schmökern.

Alle Premium-User von GamersGlobal können sich ab sofort das neue Premium-Magazin herunterladen, das abermals in Form einer Doppelausgabe (11 + 12/2019) erscheint. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Diese letzte Ausgabe des Jahres 2019 bietet euch ein extralanges Jahresrückblick-Editorial von GamersGlobal-Chefredakteur Jörg Langer sowie unglaubliche 33 „Fotos des Monats“ mit jeweils kurzer, launiger Beschreibung. Den Abschluss der 144 Seiten umfassenden Ausgabe bildet wie immer das „WortSpiel“.

Nachlesen könnt ihr im aktuellen Premium-PDF jene Artikel, die wir in den Monaten Oktober und November veröffentlicht haben. Zu den mehr als 20 Tests aus diesem Zeitraum gehören unter anderem Star Wars Jedi - Fallen Order, Death Stranding, Red Dead Redemption 2 für PC, The Outer Worlds, The Witcher 3 für Switch oder auch Call of Duty - Modern Warfare (Single- und Multiplayer), Luigi's Mansion 3 und Ghost Recon - Breakpoint. Außerdem erwarten euch die Previews zu Endzone - A World Apart und Surviving the Aftermath sowie unsere umfangreichen Reports zu Spiele-Flatrates, dem NDA-Thema und den Messe-Highlights von der Spiel 2019. Den Abschluss der redaktionellen Artikel bilden die zwei jüngsten Ausgaben der Hengst-Chroniken.

Das monatlich erscheinende GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen. Zu den weiteren über 20 Vorteilen eines Premium-Abonnements gehören unter anderem Werbefreiheit, die Stunde der Kritiker, die Jörgspielt-Rubrik, der Wochenschluss-Cast oder auch Audio-Feeds für die Reviews und Previews. Alle Abo-Inhalte sowie die Preise der verschiedenen Abos findet ihr zusammengefasst in dieser Übersicht.