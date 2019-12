Horizon - Zero Dawn: Comicserie von Titan Comics angekündigt

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf die Fortsetzung von Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) müssen die Fans zwar noch eine Weile warten, die Zeit werden sie sich allerdings schon bald mit einer neuen Comic-Serie zum Spiel vertreiben können. Diese kommt von Titan Comics und entsteht unter der Mitwirkung von Anne Toole, der Gewinnerin des „Writers Guild Awards“ und Autorin hinter dem Spiel.

Wie die Spielvorlage entführt euch auch die Comicserie in eine Welt in einer fernen Zukunft, die voller epischer und natürlicher Schönheit ist, auf der allerdings eindrucksvolle Maschinen die dominierende Spezies darstellen. Die Story des Comics dreht sich um Talanah. Sie ist eine Jägerin der Jäger-Loge, eines Vereins von Maschinenjägern in Meridian, in dem sie den Rang eines „Sonnenhabichts“ bekleidet. Talanah versucht ihre Bestimmung zu finden, nachdem ihre vertraute Freundin Aloy verschwunden ist. Als eine mysteriöse neue Bedrohung in der Wildnis auftaucht, kehrt Talanah als Jägerin zu ihren Wurzeln zurück, um sie zu besiegen. Dabei erfährt sie, dass eine völlig neue Generation von mechanisierten Killern durch das Land streift.

Die Ausgabe #0, die die Einführungsgeschichte zu der Comicreihe liefert, wird als Teil des kommenden US-Events Free Comic Book Day am 2. Mai 2020 vorgestellt. Die seit 2002 jährlich stattfindende Veranstaltung ist eine Werbemaßnahme der nordamerikanischen Comic-Branche, um neue Leser für unabhängige Comic-Läden zu gewinnen. Seit 2010 gibt es das Event auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieses startet eine Woche nach dem US-Pendant. Die nächste Veranstaltung wird somit hierzulande am 9. Mai 2020 abgehalten.