Dragon Quest - The Adventure of Dai: Neues Spiel und Anime angekündigt

Dragon Quest ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Square Enix hat im Rahmen der an diesem Wochenende im japanischen Chiba stattfindenden Jump Fiesta 2020 Neuigkeiten zum Dragon-Quest-Franchise verkündet. So wurden ein neues Spiel, sowie ein neues Anime angekündigt. Beide basieren auf der Manga-Reihe Dragon Quest - The Adventure of Dai (im Original Doragon Kuesuto - Dai no Daibōken), die von 1989 bis 1996 über die wöchentliche japanische Manga-Zeitschrift Shūkan Shōnen Jump erschien. Insgesamt konnten in den sieben Jahren mehr als 47 Millionen Exemplare des Mangas verkauft werden.

Das Spiel von Square Enix wird von dem Veteran der Dragon-Quest-Serie Ryutaro Ichimura produziert. Für welche Plattformen der Titel erscheinen wird, wurde zwar noch nicht bekannt gegeben. Laut Serienschöpfer und Game Designer Yuji Horii wird es aber offenbar kein Mobile-Spiel sein (oder nicht nur). Nach der Plattform gefragt, antwortete Horii „Dürfen wir eigentlich schon über die Hardware sprechen?“, woraufhin Ichimura entgegnete: „Wenn du schon Dinge, wie ‚Hardware‘ sagst, dann hast du es im Prinzip schon verraten. Es sollte eigentlich gar nicht erwähnt werden, ob es sich um eine App handelt oder auf welcher Hardware es sich befindet.“

Details zu dem Spiel gab es ebenfalls noch keine. Auch wurde kein erstes Material dazu präsentiert, was vermuten lässt, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entstehungsphase befindet. Dafür gab es einen Trailer in japanischer Sprache zum neuen Anime zu bestaunen. Der Anime wird von Toei Animation entwickelt und soll im kommenden Jahr erscheinen. Toei Animation ist unter anderem für Serien, wie One Piece, Digimon und Dragonball bekannt.