Zankstelle Vol. 42: Der Jahresrückblick mit Benjamin Braun

Das Licht im Kinosaal wird endlich gedimmter. Nach einer halben Stunde Werbung und Trailern zu irgendwelchen Liebesschnulzen mit Jungschauspielern, die meine Kinder sein könnten, in der Hauptrolle. Mein Nebenmann knabbert immer noch an seinen Nachos und klammert sich an seinen übergroßen Cola-Becher, als könnte er jeden Moment verdursten - oder sein Zuckerspiegel könnte plötzlich absacken. Der Boden ist übersät mit Popcorn-Resten der bisherigen Tagesvorstellungen. Aber das ist jetzt alles egal. Denn nach all der Zeit hat das Warten ein Ende. Der neueste Teil meiner Lieblings-Reihe wird wieder einmal der Höhepunkt des Jahres. Und dann haben sie mit Benjamin Braun auch noch meinen Lieblings-Ehemaligen-Redakteur, der raucht und Fan des EfZeh ist, verpflichtet! Dunkle Leinwand. Das Orchester setzt ein. Und dann kommt sie: Die Laufschrift, die in die Tiefe des Raumes eintaucht:

Episode 42: Der Zankstellen-Jahresrückblick

Zwölf lange Monate liegen hinter den tapferen Podcastern der Zankstelle. Viele schlechte Spiele stellten sich in ihren Weg und auch so manch andere Auseinandersetzung liegt hinter ihnen. Nun sind sie auf dem Weg zu ihrem Heimatsystem im Sektor ZZ 9 Plural Z Alpha. Doch der schurkige Darth Benjamin ist ihnen dicht auf den Fersen. Mit seinem neuartigen Quassel-Antrieb kommt er Jonas, John, Hendrik und Christoph immer näher. Immer neue Themen werfen die Helden ihm in den Weg: gelungene Spiele, schlechte Spiele, der Trailer zum angedachten Gothic-Remake. Doch selbst ein Schlenker Richtung Star Wars bringt Darth Benjamin nicht von seinem Ziel ab: Den Tops und Flops des Jahres 2019.

Wahnsinn! Besser geht es doch gar nicht mehr! Kein Wunder, dass das Ding 130 Minuten lang ist. So viel Inhalt muss ja irgendwo untergebracht werden. Schade, dass diese Folge hier die letzte des Jahres sein soll. Ein Glück, dass sie aber nicht nur im Kino läuft. Ich kann sie immer wieder hören: auf Soundcloud und auf Spotify. Oder mit anderen Fans diskutieren und Theorien zerpflücken aufFacebook, Soundcloud, Spotify und Discord. Oder im Darknet auf WeTransfer!