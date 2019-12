Deemo 2: Fortsetzung des Rhythmusspiels mit Trailer angekündigt

andere

Der Entwickler Rayark Games hat mit Deemo 2 eine Fortsetzung seines 2013 erschienenen musikalischen Rhythmusspiels angekündigt. Allzu viele Details zu dem Nachfolger verriet das im taiwanesischen Taipeh ansässige Studio allerdings noch nicht. In seiner Pressemitteilung (via Gematsu) schreiben die Entwickler lediglich: „Wie aus dem Teaser-Trailer und dem Logo-Design hervorgeht, werden der Regen und die Blumen wichtige Elemente im Spiel sein.“

Die Ankündigung erfolgte durch einen ersten Trailer, den Ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen könnt. Das riesige Monster, das sich am Ende des Videos hinter dem Bahnhof erhebt (siehe Teaserbild), könnte auf einen Teil der Handlung im Spiel hindeuten.

Das Original wurde seinerzeit zuerst für die iOS- und Android-Geräte veröffentlicht und war so erfolgreich, das Rayark den Titel 2015 in einer erweiterten Version unter dem Titel Deemo - Last Recital für die Playstation Vita auf den Markt brachte. 2017 folgte dann auch ein Switch-Port. Für welche Plattformen Deemo 2 erscheinen wird, ließ Rayark vorerst noch unbeantwortet.