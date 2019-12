Telltale Games verzichtet künftig auf Entwicklung im Episodenformat

PC

Telltale Games wird auf die episodenhafte Entwicklung seiner Spiele zukünftig verzichten. Dies gab Jamie Ottilie, der CEO des Studios, im Zuge eines Interview mit Game Daily bekannt. Zwar ist sich Ottilie noch nicht sicher, ob der Episodenformat auch als Verkaufsmodell verworfen wird, die Entwicklung der künftigen Titel soll aber definitiv traditionell ablaufen. Bisher wurde jede Episode einzeln entwickelt und veröffentlicht. Erst dann wurde die nächste Folge in Angriff genommen. „Ich denke, der wichtige Unterschied besteht darin, dass wir nicht länger episodisch entwickeln werden“, so der Geschäftsführer. „Sollten wir das Spiel in Episoden veröffentlichen, werden alle Episoden fertig sein, bevor die erste in den Laden kommt.“

Telltale hat einige Änderungen an seiner Entwicklungsphilosophie vorgenommen. Laut Ottilie setzt das Team auf eine neue Engine und es werden neue Tools und eine neue Pipeline erstellt. Zudem entwickelt das Studio ein Hub-and-Spoke-Produktionsmodell, mit dem die Teams auf der ganzen Welt einen Beitrag zum Spiel leisten können werden. Das jüngst angekündigte The Wolf Among Us 2, das die Geschichte des 2013 erschienenen Vorgängers fortsetzt, wird das erste Spiel sein, das von den ganzen Änderungen profitiert. Spielerisch verspricht Ottilie einige Neuerungen. „Was die Spieler angeht: ihr müsst abwarten und sehen. Wir haben einige interessante Ideen für Gameplays und die Interaktionen. Das neue The-Wolf-Among-Us-Spiel wird aussehen wie ein Telltale-Titel, wird aber auch einige Innovationen bieten.“