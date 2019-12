Thronebreaker - The Witcher Tales erscheint offenbar auch für Switch

PC XOne PS4

Das seit letztem Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erhältliche Strategie-Sammelkartenspiel Thronebreaker - The Witcher Tales (Testnote: 7.5) wird offenbar in naher Zukunft auch für die Switch veröffentlicht. Hinweise darauf liefert, wie so oft, die Datenbank des südkoreanischen Ratingboards. Dort tauchte die Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole vor Kurzem auf.

In der Vergangenheit gab CD Projekt bereits bekannt, dass sie keine Fortsetzung zu Thronebreaker - The Witcher Tales produzieren werden, da der Titel finanziell kein großer Erfolg war. Vielleicht hofft das Studio, dass das Spiel durch die Switch-Version doch noch erfolgreich wird. Sobald eine offizielle Ankündigung erfolgt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.