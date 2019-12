Medievil: Entwickler bringt die Demo mit neuen Inhalten zurück

PS4

Medievil ab 31,23 € bei Amazon.de kaufen.

Other Ocean Interactive hat die kurzlebige Demo zu seinem Remake des Action-Adventures Medievil pünktlich zu den Feiertagen zurückgebracht. Ab sofort könnt ihr die Anspielversion im Playstation Store herunterladen. Die neue Demo wurde mit zusätzlichen Inhalten erweitert. „Durchquert den Friedhof und das Bergmausoleum und räumt den bunten Grinch von Gallowmere aus dem Weg: den Buntglasdämon“ heißt es auf dem offiziellen Playstation Blog.

Das bedeutet auch, dass ihr den kostenlosen Extra-Gegenstand, Sir Dans Helm, erhalten könnt, solltet ihr das Item beim ersten Mal verpasst haben. Der Blogeintrag verrät auch, welche Arbeit sich die Entwickler für die Auferstehung von Sir Daniel Fortesque gemacht hat. So erfährt man unter anderem, dass die Arme des Protagonisten in der Neuauflage verlängert wurden, da die Originalversion des Charakters im neuen Gewandt nicht mehr gut aussah. Bei der Neugestaltung von Dans Rüstungsteilen wurde besonders ihre Funktionalität berücksichtigt und für das Design des Schädels haben die Entwickler mehrere Durchgänge gebraucht. Den kompletten Blogeintrag könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben durchlesen.