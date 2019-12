Haralds SHMUP-Kalender #1: Jets'n'Guns Gold

Das allerbeste Shoot-em-up

PC Switch MacOS

Es ist soweit: Harald Fränkel kührt seinen Platz 1 unter den besten modernen Shoot-em-ups klassischer Machart. Das umfangreiche Jets'n'Guns Gold trägt das Edelmetall mit vollem Recht im Namen.

Genre: klassischer Horizontal-Scroller

klassischer Horizontal-Scroller Mehrspieler-Modus: nein

nein Preis: 5,69 Euro (Steam)

5,69 Euro (Steam) Weitere Plattformen: -

ist umfangreicher als jeder The-Biggest-Loser-Kandidat zu Beginn einer neuen Abspeckstaffel: Der PC-Besitzer kämpft sich durch 43 (!) detailverliebt designte Levels und trifft auf 270 Gegnertypen sowie 16 Bosse. Er steuert im Wechsel bis zu elf sehr unterschiedliche Fluggeräte und ist hin und wieder sogar nur im Raumanzug unterwegs.Glücklich wie eine Frau im Schuhgeschäft fühlt sich der Spieler obendrein, denn beim Shopping warten rund 70 Waffensysteme plus 20 andere technische Erweiterungen. Erzielte Punkte dienen als Währung, womit der Pilot seine Flieger peu à peu verbessert. Die vielen Geschütze, Bomben und Raketen sind keine Show, das Equipment wirkt sich spielerisch aus, zum Teil erheblich. Wenn unser Alter Ego bestimmte Gegner oder Aufgaben erledigen soll, kann es sein, dass wir die Ausstattung sogar mal nur für einen einzigen Level ändern müssen. Der virtuelle Laden kauft alles zum vollen Preis zurück, deshalb sind der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt. Das ist schon sehr, sehr super.Man mag der Grafik Altbackenheit bescheinigen, sie präsentiert sich aber einzigartig. Die knallbunte, explosive und stilvolle Optik ist auch dem retrofuturistischen Szenario geschuldet: Getreu dem Motto „Alt trifft auf Neu“ sitzt der galaktische Söldner zum Beispiel zeitweise in einem Doppeldecker, der nicht nur mit einer antiken Gatling-Kanone, sondern genauso gut mit einem von Aliens produzierten Laser bestückt sein kann. Für Musik sorgt die Power-Metal-Band, die Klänge des C64-Soundchips SID als Stilelement nutzen.Jets 'n' Guns Gold fühlt sich an wie ein komödiantisches Action-Adventure. Die Entwickler nehmen etliche Themen humorvoll auf die Schippe und erzählen ihre schräge Story mithilfe von Comic-Strips. Wer schon mal in einem Hotdog-Food-Truck namens „Wanderwurst“ von einem phallusförmigen Trägerschiff „Impotence“ gestartet ist, um gegen Bierflaschen zu kämpfen, wundert sich über gar nichts mehr.Drei Schwierigkeitsgrade, eine Speicherfunktion und faire Rücksetzpunkte machen Jets 'n' Guns Gold auch für Genreneulinge knorke. Bei Fans puristischer Hardcore-Shumps stoßen das ganze Drumherumgedöns und einige Albernheiten eventuell auf weniger Gegenliebe.