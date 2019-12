Frohe Weihnachten & Guten Rutsch!

Nun ist es fast soweit, das Jahr 2019 ist wirklich kurz vor dem Ende. Wir rufen ein letztes Mal zum Wochenrückblick, der aber dieses Mal viel mehr die letzten 12 Monate in den Fokus rückt.

Weil heute ein ganz besonderer Freitag ist, bekommt ihr ihr das Trio Infernal in eure Gehörgänge geliefert. Und noch eine weitere Besonderheit gibt es am heutigen Freitag: Dieser Wochenschluss-Podcast ist als verfrühtes Weihnachtsgeschenk nicht nur den Premium-Usern vorbehalten, sondern frei für alle.

Außerdem diskutieren Jörg, Dennis und Hagen ausnahmsweise nicht die Themen der Woche, sondern des Jahres. Was geschah 2019, was hat die Redaktion bewegt?

Doch damit nicht genug, wir verraten euch auch, welche Inhalte wir für die Feiertage in der Hinterhand haben und was wir privat geplant haben in der besinnlichsten aller Jahreszeiten. Alle Inhalte in der Übersicht: