Resident Evil 3 Remake: Mehr Action + Entwicklung fast abgeschlossen

PC XOne PS4

Die beiden Capcom-Produzenten Masao Kawada und Peter J. Fabiano haben in einem Interview mit der japanischen Famitsu über das nächstes Jahr erscheinende Survival-Horror-Adventure Resident Evil 3 gesprochen. Wie die beiden verrieten, wird das von Grund auf neu entwickelte Remake von Resident Evil 3 - Nemesis mehr Aktion, als das 1999 veröffentlichte Original bieten.

Zudem verriet Kawada, dass die Entwicklung des Spiels so gut wie abgeschlossen sei. Aktuell soll das Team noch die finalen Anpassungen an dem Titel vornehmen, die ebenfalls zu 90% abgeschlossen seien. Wie er versicherte, werde man den Termin im April nicht verpassen. Resident Evil 3 wird ab dem 3. April 2020 für PC, Xbox one und die PS4 erhältlich sein.