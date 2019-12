Halo Infinite: Alpha + Beta für 2020 bestätigt, neuer Screenshot

PC XOne

343 Industries hat auf der offiziellen Homepage einen umfangreichen Artikel veröffentlicht, in dem unter anderem auch auf den nächstes Jahr erscheinenden Ego-Shooter Halo Infinite eingegangen wird. So bestätigte das Studio, dass der Titel vor dem Release (Weihnachten 2020) noch die Alpha- und Beta-Testphasen, hier „Fighting Programs“ genannt, durchlaufen wird.

Wer also Teilnehmen möchte, sollte sich für das Halo-Insider-Program registrieren. Mit ein wenig Glück werdet ihr ausgewählt. Die Tests sollen erst klein starten und mit der Zeit immer mehr Spieler zulassen. Wann die Tests genau abgehalten werden, ist noch nicht bekannt.

Wie die Entwickler darüber hinaus bestätigt haben, wird das Spiel auch den LAN-Modus unterstützen. Das Spielen via Splitscreen soll intern bereits funktionieren. Die Anpassung der Rüstungen in Halo Infinite wollen die Entwickler noch weiter ausbauen. Das Spiel wird zudem mit dem Forge-Editor aufwarten, der Optionen zum Rückgängig machen und Wiederherstellen bieten wird. In dem Artikel wurde auch ein neuer Screenshot zum Spiel präsentiert.