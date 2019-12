Half-Life - Alyx: Gameplay-Video mit verschiedenen VR-Brillen

PC

Will Smith und Norman Chan vom YouTube-Kanal „Adam Savage's Tested“ hatten bei einem Besuch von Valve in Bellevue (Washington) die Möglichkeit, den nächstes Jahr erscheinenden Virtual-Reality-Shooter Half-Life - Alyx rund drei Stunden lang selbst Probe zu spielen. Dabei konnten sie den Titel mit acht unterschiedlichen, PC-basierten VR-Headsets auszuprobieren. Ihre Eindrücke teilen die beiden in einem halbstündigen Hands-On-Video mit, das ihr euch weiter unten anschauen könnt. Dabei werden auch neue Spielszenen präsentiert.

Getestet werden diverse Modelle, vom ursprünglichen HTC Vive, über Samsung HMD Odyssey und Pimax, bis Oculus Quest. Das Video zeigt zudem, wie die verschiedenen Spielmechaniken mit den unterschiedlichen Motion-Controllern funktionieren. Dabei wird auch erklärt, welche Kompromisse ihr bei manchen Modellen mit dem Spiel machen müsst. Nachfolgend die Timeline für einzelne Tests, die der User SolKutTeR in den Kommentaren postete: