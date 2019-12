The Division 2: Weibliche und Männliche Sprechrolle zu gewinnen

PC XOne PS4

Ubisoft bietet den deutschen Fans des Online-Shooters The Division 2 (Testnote: 9.0) aktuell die Gelegenheit, sich selbst im Spiel als Sprecher zu verewigen. Gesucht werden eine weibliche und eine männliche Stimme. Die Bewerbung ist simpel. Alles was ihr tun müsst, ist drei vorgegebene Sätze in deutscher Sprache aufzunehmen und per E-Mail an community.germany@ubisoft.com zu senden. Der Betreff für die E-Mail soll dabei „The Division 2 – Sprecheragent" lauten.

Folgende drei Sätze müsst ihr einsprechen:

Die Black Tusks greifen das SHD-Netzwerk vom Rechenzentrum des Pentagons aus an. Wir müssen das verhindern. ISAC zeigt mehrere lokale Firewall-Einbrüche.

Mein Tod bedeutet nicht, dass ich besiegt wurde.

Um es klar zu sagen: Es ist ein Mittel zur Bekämpfung von Virusinfektionen - Grünes Gift. Kein Impfstoff. Ein Heilmittel.

Der Teilnahmeschluss ist der 01. Januar 2020, um 18:00 Uhr (deutscher Zeit). Die beiden Gewinner werden anschließend nach Köln ins Aufnahmestudio eingeladen. Die anfallenden Reisekosten innerhalb Deutschlands übernimmt Ubisoft. Eine Gage für die Sprachaufnahme solltet ihr allerdings nicht erwarten. Akzeptiert werden volljährige Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gewinner werden durch eine hausinterne Jury ermittelt und via E-Mail informiert. Weitere Details zu der Teilnahme findet ihr unter dem Quellenlink.