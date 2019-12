Bungie: „Destiny 3 wird noch eine Weile auf sich warten lassen“

PC XOne PS4

Bungie will Destiny 2 (Testnote: 8.5) noch eine ganze Weile länger unterstützten und plant in den kommenden Monaten keine Fortsetzung des Online-Shooters anzukündigen. Dies hat der Studio-Director David „DeeJ“ Dague in einem Interview mit PC Games N bestätigt. Auf Destiny 3 angesprochen und gefragt, wie lange Bungie noch an Destiny 2 arbeiten will, antwortete er:

Ich habe keine große Ankündigungen für die nächsten ehrgeizigen Schritte, die wir innerhalb des Franchises machen werden. Aktuell gilt unsere Hingabe und Aufmerksamkeit der Aufgabe, die saisonale Inhalte, die sich im Laufe des kommenden Jahres entfalten werden, interessant zu gestalten und einen beständigen Handlungsbogen aufrechtzuerhalten, der die Spieler beschäftigt.

Die Frage sei interessant und man werde später „jede Menge cooler Sachen“ zu berichten haben, so Dague. „Aber ich fürchte, dieser Moment muss noch ein bisschen länger warten.“

Destiny 2 wurde im September 2017 und somit rund drei Jahre nach dem Vorgänger für die Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Im September 2020 wird auch Destiny 2 drei Jahre alt sein, was die Community über eine mögliche baldige Ankündigung von Destiny spekulieren ließ. Ob Bungie den dritten Teil tatsächlich im Laufe des nächsten Jahres ankündigt, bleibt abzuwarten.