THQ Nordics Mutterkonzern Embracer Group kauft Little-Nightmares-Macher

Embracer Group, der Mutterkonzern hinter dem Publisher THQ Nordic, hat vor wenigen Stunden den Kauf von Tarsier Studios, der Macher des Platformers Little Nightmares (Testnote: 8.0) und des Action-Adventures The Stretchers, bekannt gegeben. Für das 2005 im schwedischen Karlshamn gegründete und heute in Malmö beheimatete Studio wurden 88 Millionen Schwedische Kronen (rund 8,5 Millionen Euro) in Bar, sowie weitere elf Millionen Schwedische Kronen (rund eine Million Euro) in Aktien gezahlt. Weitere Beträge sollen in den kommenden zehn Jahren an bestimmte Verkäufer ausgezahlt werden, die bei Tarsier verbleiben. Seitens Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO der Embracer Group, heißt es zu dem Erwerb des Studios:

Wir bei Embracer sind beeindruckt von der Stellung und dem Team, das Tarsier in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut hat. Dies zeigt sich auch in den fantastischen Kritiken, die einige der berühmten Produktionen des Studios erhalten haben, sowie in den zukünftigen Ambitionen des Studios. Gemeinsam mit Tarsier wollen wir in die Entwicklung neuer Projekte investieren, so wie sie es in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management und allen Mitarbeitern von Tarsier die Qualität und Kreativität des Studios zu nutzen und das Studio auf die nächste Stufe zu bringen.

Der Kauf umfasst das Studio, alle Angestellte und Markenrechte. Die Embracer Group und Goodbye Kansas Game Invest treten künftig als Eigentümer, finanzielle Unterstützer und Publisher für die Tarsier Studios und kommende Spielemarken auf, wobei das 65 Mitarbeiter umfassende Team weiterhin unabhängig arbeiten soll und auch die Entwicklung von Little Nightmares 2, das während der gamescom 2019 angekündigt wurde und 2020 erscheinen soll, in Zusammenarbeit mit dem Rechteinhaber Bandai Namco fortsetzen wird. „Es ist aufregend, nach einer 15-jährigen Reise mit Tarsier, mit Embracer zusammenzuarbeiten, um das Potenzial unseres Studios weiter auszubauen“, so Studioleiter Andreas Johnsson. „Wir freuen uns auf die Gelegenheit, weiterhin außergewöhnlich gute Spiele mit der Embracer Group zu machen“.