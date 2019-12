PC

Blade Runner ab 299,95 € bei Amazon.de kaufen.

Die Weihnachtsausgabe der Lesetipps fällt diesmal besonders üppig aus, denn auch die guten, alten Spielezeitschriften hatten am Jahresende immer ein paar Extraseiten. Ende gut, aber nicht alles gut? Die Computer Bild Spiele gibt es nicht mehr am Kiosk. Ein Blick in die allererste Ausgabe sorgt für Rätselraten, wie sich dieses Magazin so lange halten konnte - die Betrachtung von Blade Runner dafür für Freude, dass wir uns im Vergleich ganz gut gehalten haben. Auch das Interview mit einem bekannten Professor ist in jeder Hinsicht von gestern, das Video der Woche zeigt dagegen die Welt von morgen. Ein frohes (Lese-)Fest wünscht euch das Tipp-Team!

Ende einer Ära: Rückblick auf die erste Computer Bild Spiele

videospielgeschichten.de am 18.12.2019 von Kevin Puschak

Fast 20 Jahre gab es sie - die Computer Bild Spiele. Seit August gibt es sie nicht mehr, zumindest nicht in gedruckter Form (GamersGlobal berichtete). Doch was genau konnten neugierige Gamer im Jahr 1999 für günstige 2 D-Mark erwerben? Eine Vollversion von Hell-Copter, Age of Empires 2 als Titelstory, viel Bild und wenig Text, Sprachnachhilfe für englische Begriffe und das bis heute technokratischste Wertungssystem aller Testzeitschriften, bei dem Spielspaß nur zu 50 Prozent in die Endnote einfloss. Werft einen letzten Blick in die Erstausgabe der zeitweise auflagenstärksten Spielezeitschrift Deutschlands.

Blade Runner ist jetzt

1e9.community am 20.11.2019 von Michael Förtsch

Just in diesen Tagen erschien die klassische Adventure-Filmadaption Blade Runner auf GOG. In der dazugehörigen News bleibt eine Tatsache aber unbeleuchtet: Als der Film Ende 1982 in die Kinos kam, skizzierte er eine Dystopie, die 37 Jahre in der Zukunft spielt. Also heute. Blade Runner ist jetzt! Welche Voraussagen sind eingetroffen, welche sind Utopie geblieben? Ehemalige Autoren von WIRED verraten es euch auf der Webseite der Zukunftsoptimisten 1e9.

GIGA Games und das Problem mit den Überschriften

medienbiene.com am 17.11.2019 von Jannick Gänger

Clickbaits finden wir auf fast allen Webseiten und sie gehören zu den großen Ärgernissen des Internets. Am meisten ärgern wir uns dabei über uns selbst, wenn wir wieder einmal auf eine allzu reißerische Überschrift reingefallen sind. Nach Meinung von Jannick Gänger übertreibt es GIGA nun aber deutlich und überschreitet bei manchen Titelzeilen die Grenze von irreführend zu eiskalt gelogen. Auch die Gamestar kommt in der Kolumne nicht gut weg. Also klickt jetzt sofort auf den Link - ihr werdet es nicht glauben, wie sich euer Leben danach verändern wird!

Innenansichten: Raum und Ort in Life is Strange und Captain Spirit

spielkritik.com am 19.12.2019 von Sylvio Konkol

Dass in einer Triple-A-Entwicklung eine in jeder Hinsicht "kleine" Geschichte erzählt wird, ist äußerst selten. Dontnods The Awesome Adventures of Captain Spirit ist so ein Spiel – und ein kostenloses noch dazu. Ursprünglich als Appetizer für Life Is Strange 2 gedacht, überzeugt es genauso gut als eigenständiges Werk. Und das liegt am heimlichen Star des Spiels: dem Elternhaus seines Protagonisten.

Fundstück: Gaming Socken von Puma

Der deutsche Sportartikelhersteller Puma, gegründet von Rudolph Dassler, dem Bruder von Adolph Dassler (Adidas), will in die Gamer-Szene. Und was brauchen Zocker zu Weihnachten dringendst? Neue Socken! Aber nicht irgendwelche Socken, sondern Active Gaming Shoes. Dieser eng wie eine Socke sitzende Gaming-Schuh wurde laut der PR-Abteilung von Puma "für Konsolenspieler entwickelt und ist die erste Edition von Active Gaming Footwear. Für den Einsatz in Innenräumen bietet dieser Schuh nahtlosen Komfort, Unterstützung und Grip, so dass sich Spieler an verschiedene aktive Spielmodi anpassen und ihr Spiel optimal durchziehen können." Satte 90 Euro könnt ihr sicher sinnvoller anlegen... Ho Ho Ho!

Aus dem GG-Archiv: Professor Pfeiffer empfiehlt Rugby statt GTA 4

gamersglobal.de am 12.05.2009 // Interview von Jörg Langer

Prof. Dr. Christian Pfeiffer ist ein bekanntes Gesicht der "Killerspielgegner", leitete das KFN, das regelmäßig mit computerspielekritischen Publikationen aufwartete und war Justizminister in Niedersachsen. Jörg Langer diskutierte 2009 mit ihm über sinkende Gewalttaten durch die immer älter werdende Bevölkerung, die schädliche Wirkung von WoW und den "militärisch-industriell-medialen Komplex". Der Professor empfiehlt dabei "Rugby statt GTA 4". Doch nur eins von beiden führt nachweislich zu dauerhaften Hirnschäden.

Im Video: Cyberpunk 2077 Project - Minecraft Timelapse

2020 wird hoffentlich das Jahr von Cyberpunk 2077. Eine Gruppe von Minecraft-Künstlern namens Elysium Fire lassen im Video der Woche ihrer Vision der kommenden Spielwelt freien Lauf und erschaffen eine beeindruckende Stadtkulisse. Vielen Dank an ChrisL für den Tipp!

Am 28. Dezember wird Necromanus noch eine Silvesterausgabe der Lesetipps für euch zusammenstellen. Im nächsten Jahr wird Steffi, so der Plan, wieder das Ruder übernehmen. Daher an dieser Stelle ein dickes Dankeschön von mir, Q-Bert, an alle treuen Klicker, Kommentierer und Kudos-Spender! Wenn ihr Hinweise für uns habt, schickt uns bitte wie immer eine PN.