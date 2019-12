PC Switch XOne PS4

Wer kennt sie nicht, die humorvolle Kartenspielreihe Munchkin, in der es darum geht, durch das Besiegen von Monstern, das Sammeln von Schätzen und den richtigen Mix aus Zusammenarbeit und Verrat als erstes Stufe 10 zu erreichen? Das sollten doch beste Voraussetzungen sein für die ebenfalls auf Mehrspielerspaß setzende Umsetzung Munchkin - Quacked Quest sein – oder?

Schon in den ersten Sekunden fällt auf, dass die Entwickler zwar einen Comiclook gewählt haben und mit seinen quietschbunten Figuren zwar kinderkompatibel ist, aber wenig mit den Vorlagen von John Kovalic zu tun hat. Vom Kartenspiel übernommen wurde allerdings das Grundprinzip, also das Durchforsten von Dungeons mit dem Ziel am Ende des Spiels - das hier per Timer festgelegt wird - den höchsten Level zu erreichen. Euren Level steigert ihr dabei auf verschiedene Arten.

Zu Beginn werden die Dungeon-Eigenschaften und der Endgegner ausgewürfelt.

Monotonie bei der Questgestaltung

Naheliegend ist das XP-Sammeln durch das Verkloppen von Monstern in den entfernt an Diablo erinnernden Echtzeitkämpfen. Dazu stehen euch verschiedene Angriffe (normal, geladen, Fernkampf beziehungsweise Schild und ein Sturmangriff) zur Verfügung. Auch das Einsammeln von Münzen, die ihr aus Truhen oder von besiegten Gegnern erhaltet, steigert euren Level. Wer die für den aktuellen Raum ausgewürfelte Aufgabe erfüllt steigt ebenfalls auf. Von diesen wurden im mehrstündigen Check-Zeitraum allerdings stets nur vier gestellt: "Besiege am meisten Monster", "Sammel' die Quietscheente ein", "Sammel' mehr Quietscheenten als die anderen Mitspieler" und "Schubse Gegenstände oder Monster in eine Grube". Die einzige Abwechslung sind die Bosskämpfe, die am Ende des Timers folgen. Auch diese wiederholen sich allerdings schnell, ebenso wie die mit diesen verbundenen Spezialaufgaben ("Mache am meisten Schaden", "Lande den letzten Treffer" oder "Habe am wenigsten Lebenspunkte wenn der Boss fällt").

Wenn nun die Dungeons und Gegner jedenfalls abwechslungsreich gestaltet wären, wäre das halb so schlimm. Es gibt allerdings nur einen Dungeonstil, dessen Räume samt Inhalt vor Beginn ausgewürfelt werden. Auch hier wird wenig Abwechslung geboten, denn die Grundrisse wiederholen sich fast so schnell wie die Aufgaben - einzige Abwandlung: Wurde der etwa Raumtyp "Löchrig" ausgewürfelt, befinden sich an einigen Stellen Fallgruben, bei "Vollgestellt" viele Tische und Stühle.

Der Hühnerboss oben, die heißen Kohlen und die natürlich feuerimmune restliche Vogelschar machen den tapferen Kriegern das Leben schwer.

Anflüge von Spaß im Multiplayer

Machen denn zumindest die Kämpfe Spaß? Nun, das Kampfsystem an sich funktioniert annehmbar. Einige Waffen, die ihr in Truhen finden könnt, wie das große Pixelschwert, sehen sogar schick aus und machen spürbar mehr Schaden. Auch Klassen findet ihr in Kisten (gebunden an das Rüstungsset, einziger Effekt ist ein Spezialangriff) sowie einige Verbrauchsgegenstände wie Eis- oder Heilzauber. Gerade letzterer ist aber relativ unsinnig, ihr werdet in Munchkin - Quacked Quest oft sterben, denn insbesondere die Bossgegner hauen ordentlich zu (oder schicken euch per Angstzauber in die glühende Lava, wenn ihr nicht schnell ausweicht). Der Tod ist allerdings durchaus taktisch einsetzbar, etwa um als Geist über einen Abgrund zu schweben.

Alleine werdet ihr mit einigen Gegnertypen aber immer wieder eure Probleme haben. Zum Glück könnt ihr euch lokal mit bis zu drei weiteren Spielern in den Dungeon begeben. Und im Multiplayermodus kommen durchaus unterhaltsame Momente auf, denn auch wenn ihr euch gegenseitig nicht erschlagen könnt ist es jederzeit möglich, den Mitspieler per Sturmangriff in einen Abgrund zu schubsen um selbst die Ente einzusammeln. Wer die Vierergruppe nicht voll bekommt, kann optional auch Bots dazuschalten, die aber den Spielspaß eher reduzieren.

Passend zum Kartenspiel gibt es leider auch keine Story und nach jeder Runde startet ihr auch wieder mit einem Holzschwert auf Level 1, so dass auch der Sammeltrieb schnell erlahmt. Auch eine Kampagne gibt es nicht. Der einzige permanente Fortschritt im Spiel ist das Freischalten weiterer Gegner- und Dungeon-Karten, die mit etwas Glück auch im Spiel auftauchen können. Im Einzelspielermodus macht das Spiel entsprechend keinerlei Spaß.

Am Ende einer Runde werden drei Levelanstiege nach zufälligen Kriterien vergeben wodurch knappe Partien noch kippen können.

Fazit

Munchkin - Quacked Quest enttäuscht mich auf mehreren Ebenen. Einerseits ist es schade, dass es dem optischen Stil des Kartenspiels nur während der Ladebildschirme nahe kommt. Ansonsten merkt man nichts von der Lizenz. Andererseits enttäuscht es aber auch als Partyspiel mit nur einem Spielmodus und repetitiven Aufgaben, die sogar MMORPG-Sammelquests spannend erscheinen lassen. Man kann zwar zwei, drei Durchläufe durchaus Spaß haben (gerade mit jüngeren Mitspielern, die wohl auch die einzige Zielgruppe bilden), dann fehlt es aber an Abwechslung – kein Vergleich zu der Auswahl an Minispielen, die ein Super Mario Party auffährt. Solospieler sollten von vornherein einen großen Bogen um den Titel machen. Aber auch mit Freunden würde ich das Kartenspiel stets vorziehen.