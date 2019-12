PC

Die Tropen sind eine neue Klimazone. In den Missionen gibt es teils spezielle Rohstoffe, hier Zuckerrohr.

1850 bis heute: Eine spielerische Reise durch die Transportgeschichte

Die Menüs sind aufgeräumt und funktional.

Zahlreiche Verbesserungen

Gerade auf tropischen Inselkarten werden Schiffe oder auch Flugzeuge unverzichtbar.

Fazit

Transportsimulation für PC

Für Fortgeschrittene und Profis

Einzelspieler

Erhältlich seit dem 11.12.2019

bis 3.1.2020 35,99 Euro, danach 39,99 Euro, 29,99 für Besitzer des ersten Teils

In einem Satz: Wunderhübsche und anspruchsvolle Transportsimulation in den Fußstapfen von Transport Tycoon Deluxe.

Der Schweizer Entwickler Urban Games setzte 2014 miteine erste Duftmarke im Kampf um die Nachfolge von. Zwei Jahre später kam mit Transport Fever (im Test, Note: 7.5) , das auch Schiffe, Flugzeuge und Straßenfahrzeuge bot, ein Ausrufezeichen dazu. Jetzt ist der evolutionäre Nachfolgererschienen und ich habe erneut den Transportmogul in mir geweckt.Gerade als Neueinsteiger, aber auch als Rückkehrer, solltet ihr mit den Missionen starten. Diese sind auf drei Epochen aufgeteilt, pro Zeitabschnitt gibt es drei Aufträge. Diese führen euch nicht nur vom Zeitalter der Dampfloks bis in die Moderne, sondern dienen auch als Tutorial. So werden Warenketten, die Linienverwaltung oder das Terraforming erklärt. Zu den Hauptaufgaben, etwa den Bau der transsibirischen Eisenbahn, kommen teils skurrile Bonusziele, die alles etwas auflockern. Popkulturelle Referenzen gibt es dabei auch. Dank ausreichend finanzieller Mittel sind die Missionen gut lösbar.Herzstück des Spiels ist für mich jedoch das freie Spiel auf den zufallsgenerierten und anpassbaren (Dichte Städte und Industrien, Wasseranteil, Klimazone) Karten. Hier geht es jetzt, außer im Sandkastenmodus, auch ums Geld und damit ans Eingemachte. Als neue Klimazone gesellt sich tropisch zu gemäßigt und trocken. Neu hinzugekommen ist auch das asiatische Fahrzeugset. Zu Beginn verbinde ich vor allem Industriebetriebe und errichte Buslinien, etwas später kommen Schiffe und dann auch Flugzeuge hinzu. Alle Fahrzeuge sind sehr detailreich modelliert und sorgen für Modelleisenbahncharme. Die Bahnhöfe haben jetzt sogar Stationsschilder. Die Cockpit-Kamera fürs Mittendrin-Gefühl ist auch wieder dabei. Im Vergleich zum Vorgänger ist die Landschaft ist nochmal hübscher und bietet nunmehr eine ausgeprägte Fauna.Transport Fever 2 bringt zahlreiche Optimierungen gegenüber dem ersten Teil mit. Es gibt weiterhin, teils mehrstufige, Produktionsketten. Ein Stahlwerk braucht Kohle und Erz um Stahl zu produzieren. Der wird wiederum an eine Fabrik geschickt, die Werkzeuge herstellt. Und die müssen dann zum Endabnehmer in die Stadt. Jeder Ort hat drei Bezirke: Gewerbe, Industrie, Wohnungen. Gewerbe und Industrie einer Stadt nehmen je eine Ware an. Beliefere ich eine Stadt und transportiere ihre Bewohner, jeder von ihnen möchte zur Arbeit, zum Shoppen und nach Hause, wobei sie auch in andere Städte pendeln, sorgt das für Wachstum und damit mehr Abnahmekapazität und Passagiere, für die sich Züge anfangs kaum lohnen. Negativ wird der Wachstum durch Emmissionen der Fahrzeuge beeinflusst. Ich sollte also auf schadstoffarme Fahrzeuge achten, gegebenenfalls Umgehungsstraßen (notfalls auch mit Wegpunkten!) für meine LKW-Flotte bauen, Geld in die Wartung investieren und veraltete Fahrzeuge ersetzen, denn bei denen steigen die Emmissionen.Nicht nur die Städte, auch Industriebetriebe wachsen. Sie nehmen jetzt zwar in gewissem Rahmen auch Güter an, wenn ich die Produkte nicht ausliefere, für wirklichen Wachstum muss ich aber nicht nur für ausreichend Rohstoffe sorgen, sondern auch die Erzeugnisse abtransportieren. Das führt zum Aufstieg des Betriebs in mehreren Stufen. Rohstoff gewinnende Betriebe wie Kohleminen steigen nicht auf. Um die jeweils passenden Transportkapazitäten anzubieten, muss ich immer wieder auf meine Linien schauen und sie gegebenenfalls behutsam mit weiteren Fahrzeugen bestücken.Absolutes Highlight sind die modularen Stationen. Ich kann jederzeit einem Bahnhof neue Gleise und Plattformen hinzufügen, dem Hafen ein weiteres Dock spendieren, dem Flugplatz eine weitere Landebahn oder ein Terminal verpassen oder ein LKW-Terminal erweitern. Damit kann ich sogar Hybridbahnhöfe bauen. Auch Transportketten sind möglich. So habe ich Öl per Zug zu einer Raffinerie transportiert. Nebenan war aber noch ein Ölfeld auf einer Insel. Das habe ich per Hafen an mein bestehendes Zugnetz angebunden und die Zahl der eingesetzten Züge erhöht. Ebenfalls klasse: Reiße ich Gleise oder Gebäude ab, wird die Landschaft wieder in ihren Ausgangszustand versetzt.Gelungen ist auch das User-Interface, das mir nach etwas Einarbeitung auch mächtige Aktionen, etwa das Klonen von Fahrzeugen nebst Routen, spielend erlaubt. Etwas kürzer treten muss der Realismus: Denn Züge kann ich einfach auf der Strecke wenden lassen, verkaufen oder auch durch andere ersetzen. Nur zum Umbau, beispielsweise dem Anhängen anderer Waggons, muss ich sie ins Depot schicken.Transport Fever 2 hat ein einfach rundum gelungenes Spielkonzept. Warenketten aufbauen, hübsche Fahrzeuge anschauen und eine kleine oder auch große Spielwelt mit Leben füllen. Ein wenig Einarbeitung habe ich auch gebraucht, um die jeweils erforderlichen Transportkapazitäten richtig einzuschätzen und ein letztlich florierendes Netzwerk aufzubauen. Urban Games setzt bei der Weiterentwicklung meiner Meinung nach genau die richtigen Akzente und sorgt auch wieder für große Modbarkeit. Aktuell stehen schon weit über 1.000 Mods bereit: Karten, Fahrzeuge, Szenarien, Gebäude, Signale und vieles mehr.Eine Wunschliste habe ich aber auch: Der Gleisbau geht zwar einfach per Drag and Drop von der Hand, ich würde aber gerne mehrere Streckenabschnitte "planen", bevor ich den Bau bestätige. Außerdem schneiden Gleise und Straßen schnell mal in die Landschaft. Linderung schaffen der Bau mit angezeigten Höhenkonturen und kleine Abschnitte. Es wird aber auch weiter an dem Spiel gearbeitet. Dank des gerade erschienenen Patches kann ich jetzt eine prozentuale "volle Ladung" einstellen. Und das hilft besonders, wenn ich mit dem Rohstoffe liefernden Fahrzeug ein weiterverarbeitetes Produkt gleich mitnehmen möchte, das aber nicht im Verhältnis 1:1 entsteht. Da meine offene Wunschliste dem Spielspaß keinen großen Abbruch tut, werde ich gleich mal deutsche Signale runterladen und weiter an meinem Transportnetzwerk basteln.