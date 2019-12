Feiertagsangebote im Epic Store // Gutscheine + Into the Breach gratis

Im Epic Games Store wurden die Feiertagsangebote gestartet. Unter anderem könnt ihr dort Titel, wie Borderlands 3 (Testnote: 8.0), Metro Exodus (Testnote: 7.5), The Outer Worlds (Testnote: 8.0), Red Dead Redemption 2 (Testnote: 9.5), Control (Testnote: 8.5), Anno 1800 (Testnote: 9.5), Ancestors - The Humankind Odyssey und World War Z günstiger erwerben.

Weiter unten könnt ihr euch einige ausgewählte Beispielangebote aus dem Store anschauen (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie immer unter dem Quellenlink einsehen):

Zusätzlich zu den rabattierten Spielen bekommt ihr einen Gutschein in Höhe von 10 Euro, den ihr beim Einkaufswert von 14,99 Euro einlösen könnt, wofür ihr einen weiteren Gutschein von 10 Euro erhaltet. Alle weiteren Käufe im Wert von mindestens 14,99 Euro werden ebenfalls mit einem 10 Euro Gutschein belohnt. Darüber hinaus startete heute die von Epic im Vorfeld angekündigte Aktion, bei der ihr die nächsten zwölf Tage täglich ein kostenloses Spiel erhaltet. Den Anfang macht Into the Breach (Testnote: 8.0), das ab sofort und noch bis zum 20. Dezember 2019, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) im Epic Store zum Download bereitsteht.

Bei Into the Breach handelt es sich um ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel des Studios hinter dem Roguelike-RPG FTL - Faster than light (Testnote: 8.5). Im Spiel müsst ihr die Welt mit Hilfe mächtiger Mechs gegen eine außerirdische Bedrohung verteidigen und die Überreste der Menschheit gegen die riesigen Kreaturen verteidigen, die tief unter der Erde brüten. Jeder Versuch, die Welt zu retten stellt dabei eine zufallsgenerierte Herausforderung dar.