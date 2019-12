GOG-Gewinnspiel zum Winter-Sale: Gewinnt zehn Spielepakete mit 3 Titeln

PC 360 XOne PS3 MacOS

Überall weihnachtet es schwer und so sind auch wir in Geschenke-Laune. Das soll euch nur zum Guten kommen, den in Zusammenarbeit mit dem Spieleshop GOG.com (GG-Partnerlink) haben wir heute zehn DRM-freie Spielepakete bestehend aus je drei Titeln zu vergeben. Was ihr für eine Chance auf den Gewinn tun müsst? Ganz einfach, schreibt uns in die Kommentare, warum ihr die Spiele gewinnen wollt.

Übrigens läuft bei GOG aktuell der Wintersale. Noch bis zum 2. Januar 2020 habt ihr die Möglichkeit, viele Titel teils massiv reduziert zu erwerben. Die Rabatte senken den Preis der angebotenen Titel um bis zu 95 Prozent, vorbeischauen lohnt sich also in jedem Fall.

Doch um welche Titel geht es konkret? Zunächst haben wir das ungewöhnliche Abenteuer Brothers - A Tale of Two Sons im Angebot. In diesem müsst ihr zwei Brüder unbeschadet durch eine mit Gefahren gespickte Märchenwelt bringen. Die Besonderheit des Spiels der schwedischen Starbreeze Studios ist, dass ihr beide Charaktere gleichzeitig steuert.

Ebenfalls im Paket enthalten ist ein echter moderner Rollenspielklassiker: Dragon Age - Origins in der Ultimate Edition. In dem Epos erlebt ihr eine glaubhafte Fantasy-Geschichte, lernt viele interessante und gut geschriebene Charaktere kennen und habt schier unendliche Möglichkeiten, euren Charakter an eure eigene Spielweise anzupassen.

Der dritte Titel in unserem ungleichen Trio ist das Horrorspiel Through the Woods. Wie der Name schon dezent andeutet müsst ihr einen dunklen Wald erkunden, natürlich mit einem bestimmten Ziel: euren Sohn finden. Espen, so der Name des Sproßes, wurde nämlich von einem mysteriösen Mann verschleppt.

Das Gewinnspiel läuft ab sofort und damit ihr die Spiele im Falle eines Gewinns pünktlich am 24. Dezember unter dem Baum liegen habt, ist der Einsendeschluss der 24. Dezember 2019 um 23 Uhr. Außerdem müsst ihr für die Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sein und euer Alter im Profil nachgewiesen haben. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!