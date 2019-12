Xbox Live: Games with Gold im Januar mit Styx, Telltales Batman & mehr

360 XOne

Microsoft hat vor wenigen Stunden die Games with Gold für den kommenden Monat Januar bekannt gegeben. Xbox-Live-Gold- und Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abonnenten können sich auf Styx - Shards of Darkness (Testnote: 7.0) und Batman - The Telltale Series (Testnote: 8.5) für die Xbox One, sowie Tekken 6 und Lego Star Wars 2 - Die klassische Trilogie für die Xbox 360 freuen.

Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine im Überblick:

Xbox One: Styx - Shards of Darkness - 1. bis 31. Januar 2020 Batman - The Telltale Series - 16. Januar bis 15. Februar 2020

Xbox 360: Tekken 6 - 1. bis 15. Januar 2020 Lego Star Wars 2 - The Original Trilogy - 16. bis 31. Januar 2020



Wie immer können die beiden Last-Gen-Titel dank der Xbox-One-Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Konsole der Redmonder gespielt werden. Hier ein Trailer zu den Spielen: