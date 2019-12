Nintendo eShop: Festtagsangebote gestartet

Switch

Auch im Nintendo eShop gibt es für die bevorstehenden Feiertage entsprechende Angebote. So können unter anderem Just Dance 2020, Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0), Puyo Puyo Tetris (Testnote: 7.0), Team Sonic Racing (Testnote: 7.5) und Overcooked 2 zu einem günstigeren Preis erworben werden. Insgesamt wurden mehr als 700 Titel im Preis reduziert. Die Rabatte reichen dabei teilweise bis zu 80 Prozent. Die Aktion wird bis zum 2. Januar 2020 andauern.

Nachfolgen nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die ganze Liste rabattierter Titel, DLCs und Erweiterungen findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben):