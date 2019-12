The Art of the Last of Us - Part 2: Release des Artbooks verschoben

PS4

Wie bereits bekannt, wurde die Veröffentlichung des Action-Adventures The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht) nach hinten verschoben. Der ursprünglich für den 21. Februar nächsten Jahres geplante Release soll jetzt im Mai 2020 erfolgen. Nun wurde auch die Verschiebung für das dazugehörige Artbook The Art of the Last of Us - Part 2, bekannt gegeben. Dieses sollte eigentlich wenige Wochen nach dem ursprünglichen Release des Spiels auf den Markt kommen und damit es keine Spoiler gibt, wird der Launch nun erst am 2. Juni 2020 erfolgen.

Das rund 200 Seiten umfassende, voll kolorierte und englischsprachige Artbook, das ihr bei teilnehmenden Händlern, wie Amazon, vorbestellen könnt, bietet zahlreiche Entwürfe, Artworks und Kommentare der Entwickler und wird als Gebundene Ausgabe zum Preis von 39,99 Euro angeboten. Die eBook-Variante kostet etwas weniger und ist für Kindle für 20,28 Euro zu haben.