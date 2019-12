PC Switch XOne PS4

19,99€ auf Steam, Playstation und Microsoft Store

In einem Satz: Futuristisch aufgemachtes Rhythmus-Spiel für Fans von elektronischer Tanzmusik, für Einsteiger und Profis gleichermaßen geeignet.

Der Entwickler Hello There Games hat miteine Spiel gewordene Huldigung an den leider viel zu früh von uns gegangenen DJ, besser bekannt als, veröffentlicht. In diesem Musikspiel müssen wir, wie bei vielen anderer Vertretern dieser Zunft, im richtigen Moment bestimmte Tasten drücken. Hier erfolgt dies zu den elektronischen Beats von 25 Songs aus der Hand des namensgebenden DJs. Manche der Stücke sind ein wenig langsamer, andere wiederum, die richtig schnellen, erfordern einiges an Fingerfertigkeit. Wir dürfen, unter anderem, zu Klassikern wie "Wake Me Up", "Levels" oder "Tough Love" die Finger über das Gamepad fliegen lassen.Alles wird durch die kaum vorhandene Rahmenhandlung einer Weltraum-Kampfpilotin, die unseren Flieger steuert, grob zusammengehalten. Im futuristisch gehaltenem Gesamtlook des Spiels taucht immer sie wieder kurzen Cutscenes auf, um auf irgendetwas zu schießen oder über ihre Schrottmühle zu wettern. Anfangs noch ganz lustig und als willkommene Pause für meine Finger angesehen, habe ich dies dann später immer wieder übersprungen und habe mich an das nächste Lied gemacht.Uns stehen anfangs nicht alle Level zur Auswahl, sondern wir müssen die sechs Welten erst nach und nach freispielen in dem wir die vorherige Welt abschließen. Die Namen der Welten, Tal, Weltraum, Eis, Stadt, Wald und Oblivion lassen mehr optische Vielfalt vermuten als es wirklich gibt. Es geht hier eher um das Farbschema und die grobe Anmutung der Welt im Hintergrund. Wie aber sieht das Freischalten konkret aus? Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, wobei der höchste erst durch das Komplettieren des jeweiligen Levels auf "Mittel" spielbar wird.Im leichtesten Modus nutzen wir lediglich drei Buttons, um den Takt zu halten. Da ich auf der Playstation gespielt habe waren dies die Kreuz, Rechteck und die L1-Taste. Zusätzlich muss noch ab und an die Ausrichtung des Weltraumflitzers mit den Richtungstasten angepasst werden. Der mittlere Schwierigkeitsgrad verlangt uns schon ein wenig mehr ab. Es wird eine Taste mehr benötigt, bei mir war das Kreis, und wir müssen L1 halten während wir andere Knöpfe weiter im Takt auslösen.Für die Experten unter den Fingerakrobaten gibt es den höchsten Schwierigkeitsgrad mit allen vier Tasten der rechten Gamepad-Seite und die Ausrichtung unseres Gefährts muss durch uns öfter geändert werden. Bei allem Taktgefühl, das ich zu haben glaube, wollten meine Finger so schnell nicht mitspielen. Die einsehbare Highscore-Liste lässt mich staunen über Menschen, die hier einen Abschluss mit 100 Prozent hingelegt haben. In den unteren Stufen hat mir die Musik immer wieder ein Lächeln in die Mundwinkel gezaubert, die höchste Stufe lässt mich aber schier verzweifeln.Bei Musik muss ich tanzen, vor allem wenn sie mir gefällt. Ich hatte viel Spaß mit Avicii Invector und werde es definitiv immer wieder mal spielen. An Titel wie, bei dem ich wirklich mit dem ganzen Körper mitgehen kann, kommt es aber nicht heran. Es ist aber eine sehr gute Alternative für Menschen ohne VR-Headset im Haushalt oder für all jene, immer dafür zu haben sind, im Rhythmus zu coolen Beats auf die Tasten zu hauen.