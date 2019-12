Google Stadia läuft nun mit allen Chromcast-Ultra-Geräten + 3 neue Spiele

Nachdem Google Stadia bisher nur mit den Chromcast-Ultra-Geräten betrieben werden konnte, die in den Gründer- und Premiere-Paketen mit verkauft wurden, hat Google nun ein Software-Update auf den Weg gebracht, der alle Chromcast-Ultra-Geräte auf den neusten Stand bringt.

Wenn ihr bereits über einen Zugang zu Stadia verfügt, dann haben wir ein paar gute Neuigkeiten für euch. Wir haben ein Update für existierende Chromcast-Ultra-Geräte veröffentlicht, das es diesen erlaubt, mit Stadia zu funktionieren. Schnappt euch unseren Stadia-Controller, verbindet diesen mit irgend einem Chromcast-Ultra-Gerät und spielt los an weiteren TV-Geräten in eurem Haus.

Wer also so ein Gerät besitzt, kann sich das Bundle sparen und muss nur noch für einen erheblich günstigeren Controller bezahlen. Dieser wird nach wie vor vorausgesetzt, denn andere Gamepads sind auch weiterhin nicht mit dem Chromcast Ultra kompatibel. Chromcast-Geräte, die direkt in den TVs verbaut sind, werden ebenfalls noch nicht unterstützt. Wie Google jedoch in einem Tweet versicherte, will man künftig weitere Chromcast-Geräte hinzufügen.

Zeitgleich mit dem neuen Update fügt Google auch drei weitere Spiele zu der anfänglichen Auswahl für Stadia hinzu. Dabei handelt es sich um den Online-Taktik-Shooter Ghost Recon - Breakpoint (Testnote: 6.5) von Ubisoft Paris, das Prügelspiel Dragonball Xenoverse 2 von Bandai Namco und den Koop-Shooter Borderlands 3 (Testnote: 8.0) von Gearbox Software. Letzterer kostet zwar mit 40 Euro rund 20 Euro günstiger als im Epic Game Store, es handelt sich dabei allerdings um eine ältere Version des Spiels, da die aktuellen Updates bisher fehlen. Geboten wird laut dem Studio eine Fassung, die alle Updates und Inhalte umfasst, die bis zum 24. Oktober 2019 veröffentlicht wurden. Wie die Entwickler auf der offiziellen Homepage bekannt geben, sollen alle Versionen erst im Frühjahr 2020 auf den gleichen Stand gebracht werden.

Die Stadia-Version von Ghost Recon - Breakpoint kommt derweil mit einem exklusiven Stream Connect-Feature, das durch die Cloud realisiert wurde. So können die Spieler während eines Gruppenspiels die Kameras ihrer Teammitglieder auf ihrem eigenen Display zuschalten und so die Bewegungen anderer Gruppenmitglieder auf dem Bildschirm überwachen, womit gemeinsame Angriffe sich noch besser koordinieren lassen sollen. Wie es in Aktion aussieht, könnt ihr euch in dem bereits im Juni erschienenen Trailer unterhalb dieser Zeilen anschauen: