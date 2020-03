Elite - Dangerous: Flottenträger für Juni angekündigt

PC XOne PS4 MacOS

Nachdem die Einführung der Flottenträger in Elite - Dangerous (Wertung im Test: 7.0) bereits im letzten Jahr bei der Gamescom für Dezember 2019 angekündigt – in dem Beitrag im offiziellen Forum findet ihr auch viele weitere Informationen zu den Flottenträgern –, aber dann doch nicht umgesetzt wurde, hat Frontier Developments kürzlich in einer Mitteilung einen möglichen Termin in Aussicht gestellt. Demnach sollt ihr Flottenträger im Juni dieses Jahres im Spiel anfliegen und sogar erwerben können. Zudem verraten die Entwickler, dass euch der neue Schiffstyp 5.000.000.000 cr kosten wird.

Die Flottenträger werdet ihr in zwei öffentlichen Beta-Tests begutachten können. Die erste Beta beginnt am 7. April ausschließlich für den PC. Beta Nummer zwei für PC, Playstation 4 und Xbox One startet im Mai, ein konkreter Termin wird nicht genannt. Vor den geplanten Betas findet zudem eine Präsentation des neuen Inhalts am 2. April 2020 um 19:00 Uhr bei YouTube statt, bei der ihr die Entwickler in einem Live-Chat befragen oder ihnen Rückmeldungen geben könnt. Abschließend habt ihr die Möglichkeit, euch den Flottenträger-Trailer aus August 2019 anzusehen.