The Legend of Heroes - Hajimari no Kiseki: Neuer Trails-Teil angekündigt

PS4

Nihon Falcom setzt die Trails-Saga fort und kündigt mit The Legend of Heroes - Hajimari no Kiseki einen neuen Teil der Japano-Rollenspielreihe für die PS4 an. Gematsu übersetzt den Titel mit „Trails of the Beginning“. Ob dies hierzulande der offizielle Name sein wird, ist noch unklar. Das Spiel soll im Sommer nächsten Jahres in Japan für Sonys Konsole erscheinen. The Legend of Heroes - Hajimari no Kiseki soll der bisher ambitionierte Titel des Studios sein und einen Wendepunkt in der Serie darstellen, die mit dem Spiel zu einem Abschluss geführt wird.

Das Spiel versetzt euch auf das Kontinent Zemuria, wobei die Geschichte kurz nach einer großen Katastrophe beginnt, die als die „Große Dämmerung“ bezeichnet wird und das Empire erheblich geschwächt hat. Dank den Helden wurde die Krise abgewendet und ein neues Schicksal wartet. Die Story wird aus der Sicht von drei Hauptcharakteren, einem Helden, einem Befreier und einem Einsiedler, erzählt, wobei ihr zwischen ihren Storypfaden hin und her wechseln und deren Ablauf parallel erleben könnt. Im Laufe des Spiels sollen alle drei Pfade zu einer gemeinsamen Geschichte verknüpft werden. Die Entwickler versprechen mehr als 50 Charaktere, darunter bekannte aus Trails in the Sky, Trails of Cold Steel und den Crossbell-Spielen Ao no Kiseki und Zero no Kiseki, die noch nicht im Westen veröffentlicht wurden, sowie einige neue Gesichter. Die Hintergründe einzelner Charaktere werden in episodenhaften Szenarien näher beleuchtet.