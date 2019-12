TT Isle of Man 2: Entwickler versprechen zahlreiche Verbesserungen

PC XOne PS4

Nächstes Jahr wollen KT Racing und der Publisher Bigben Interactive die Rennsimulation TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 für PC und Konsolen veröffentlichen. Die Fortsetzung des letztes Jahr erschienen Vorgängers soll mit zahlreichen technischen Verbesserungen aufwarten.

Laut dem Studio können die Spieler eine noch intensivere und akkuratere Rennerfahrung erwarten. So wurde die Mottoradphysik komplett von Grund auf neu entwickelt, damit die Maschinen realistischer über die verschiedenen Rennpisten jagen. Zudem wurde der gyroskopische Effekt vollständig ins Spiel integriert, um die Steuerung weiter zu präzisieren. Auch gibt es nun das Geschwindigkeitsflattern, das für die Fahrer eine erhebliche Sturzgefahr bedeuten kann. Bremsen und Stoßdämpfer wurden ebenfalls neu entworfen und reagieren nun auf alle Unebenheiten der Strecke, was zu einem noch realistischeren Fahrgefühl führen soll:

Spieler können wertvolle Sekunden sparen, indem sie den Windschatten eines Gegners nutzen, um Geschwindigkeit aufzubauen und die beste Kurvenlinie zu finden und so den Grip des Bikes zu maximieren.

Auch die Abnutzung der verbauten Komponente spielt eine wichtige Rolle und ihr müsst Dinge, wie Bremsen-, Aufhängungs-, Motor- und Reifentemperatur im Auge behalten, um alles aus den Maschinen herauszuholen und das Rennen auf den rund 60 km langen Strecken zu bewältigen. Die Veröffentlichung von TT Isle of Man 2 soll im Herbst 2020 auf dem PC, Xbox One, PS4 und der Nintendo Switch erfolgen. Einen neuen Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: