Resident Evil 3 Remake: Neue Details und minimale PC-Anforderungen

PC XOne PS4

Im Rahmen der jüngst ausgestrahlten Episode von Capcom TV hat der Producer Masachika Kawata ein paar neue Details zum kommenden Survival-Horror-Adventure Resident Evil 3 bekannt gegeben. So werden einige Story-Events in der Neuauflage sich stark von denen in dem 1999 veröffentlichten Original unterscheiden. Während bei dem Remake von Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) das Team der Vorlage so treu wie möglich sein wollte, will Capcom für den dritten Teil einige Änderungen vornehmen, um die Charaktere interessanter zu gestalten. So wird Dario Rosso in der grafisch und spielerisch überarbeiteten Version eine viel größere Rolle einnehmen. Auch die Hunter Beta, die wieder mit dabei ist, soll komplett überarbeitet werden.

Darüber hinaus gab Capcom die minimalen Systemanforderungen für den Titel bekannt. Diese fallen recht moderat aus. Wer bereits Resident Evil 2 Remake auf seinem Rechner spielen konnte, wird auch mit Resident Evil 3 keine Probleme haben. Hier die Details: