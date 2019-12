Hasso-Plattner-Institut: Top 20 der deutschen Passwörter 2019

Symboldbild: Darwin Laganzon auf Pixabay.

Jeder von uns nutzt regelmäßig (zahlreiche) verschiedene Online-Dienste, angefangen bei E-Mail-Accounts über das GamersGlobal-Konto bis hin zu Anbietern wie PayPal, um nur einige sehr wenige Beispiele zu nennen. In Bezug auf das Hobby des Spielens an Konsole oder PC kommen Zugangsdaten für diverse Verkaufsplattformen (und deren Clients) wie zum Beispiel Steam, GOG.com oder auch das PlayStation Netzwerk und der Epic Games Store hinzu – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Immer wieder berichten wir darüber, dass Online-Services angegriffen und in der Folge Kundendaten entwendet beziehungsweise veröffentlicht worden sind. Das Hasso-Plattner-Institut – ein privat finanziertes IT-Institut – hat auch in diesem Jahr erneut zahlreiche Leaks ausgewertet, wodurch eine Liste mit den 20 am häufigsten in Deutschland im Jahr 2019 genutzten Kennwörtern erstellt werden konnte. Als Basis dienten circa 67 Millionen Zugangsdaten, die auf E-Mail-Adressen mit .de-Domäne registriert sind.

Top 20 der deutschen Passwörter im Jahr 2019 (Quelle: HPI) Platz 1 123456 (2018 auf Platz 1) Platz 11 dragon Platz 2 123456789 (2018 auf Platz 3) Platz 12 iloveyou Platz 3 12345678 (2018 auf Platz 5) Platz 13 password1 Platz 4 1234567 Platz 14 monkey Platz 5 password Platz 15 qwertz123 Platz 6 111111 Platz 16 target123 Platz 7 1234567890 Platz 17 tinkle Platz 8 123123 Platz 18 qwertz Platz 9 000000 Platz 19 1q2w3e4r Platz 10 abc123 Platz 20 222222

Die Abermillionen Zugangsdaten stammen aus dem sogenannten Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts, in den in den vergangenen knapp zwölf Monaten 178 Datenlecks eingetragen und von denen wiederum 96 von den jeweiligen Anbietern bestätigt wurden. Habt ihr den Verdacht, dass euch Daten gestohlen wurden, könnt ihr mit dem Tool prüfen, ob eure Daten im Netz im Umlauf sind (eigenen Angaben zufolge ist „der Abgleich mit mehr als 10 Milliarden gestohlener und im Internet frei verfügbarer Identitätsdaten“ möglich).

Neben dem Hinweis, dass heutzutage „jeder eine Passwortstrategie oder einen Passwortmanager [benötigt]“ gibt das IT-Institut wie üblich Tipps für gute Passwörter, die wir euch aufgrund der Wichtigkeit der Thematik abschließend im Wortlaut auflisten: