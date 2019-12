PS Now ab Januar mit Horizon - Zero Dawn, Uncharted - The Lost Legacy & mehr

PS4

Sony hat die neuen Titel bekanntgegeben, die ihr als Abonnenten des kostenpflichtigen Services Playstation Now ab dem 2. Januar 2020 spielen könnt. Dabei handelt es sich um die beiden Action-Adventures Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) von Guerrilla Games und Uncharted: The Lost Legacy (Testnote: 8.5) von Naughty Dog, sowie das kooperative Koch-Minispiel Overcooked 2 von Team 17. Während Overcooked 2 ohne zeitliche Einschränkungen verfügbar sein wird, werden die anderen beiden Titel nur bis 7. März 2020 bereitstehen.

Bis zum 2. Januar 2020 könnt ihr noch God of War (Testnote: 9.0), GTA 5 (Testnote: 10), Infamous - Second Son (Testnote: 8.0) und Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) im Rahmen des Programms spielen. Bis zum 2. Februar 2020 stehen euch zudem Persona 5 (Testnote: 9.0) und Mittelerde - Schatten des Krieges (Testnote: 8.5) bereit. Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) kann bis zum 3. März 2020 gespielt werden und Wolfenstein: The Old Blood (Testnote: 7.5) und F1 2019 (Testnote: 9.0) sind bis zum 1. Dezember 2020 verfügbar.

Playstation Now bietet mehr als 700 verschiedene Titel (PS2, PS3 und PS4), die im Rahmen des Abonnements auf der PS4 oder dem PC gespielt werden können. Der Dienst kann wahlweise monatlich (9,99 Euro), vierteljährlich (24,99 Euro) oder jährlich (59,99 Euro) abonniert werden. Neueinsteiger können den Abo-Service sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.