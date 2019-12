Feiertage-Verlosung 2019, 1.1.: Sekiro

Zeit für ein Duell

Teaser Da hat sich From Software ja wirklich etwas Neues einfallen lassen. Damit ihr die knallharte Shinobi-Schwertkämpfe auch mit der nötigen Kraft bestreitet, gibt es heute Einrichtung für euren Tempel.

Sekiro - Shadows Die Twice ab 39,95 € bei Amazon.de kaufen.

Tag 9, 1.1.: Sekiro - Shadows Die Twice Collector’s Edition

GamersGlobal hat kürzlich seinen zehnten Geburtstag gefeiert und auch die Feiertage-Verlosung feiert eine Dekade Bestehen. Auch in diesem Jahr hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 4.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.From Software ist bekannt für knallharte Titel, die dem Spieler alles abverlangen. Da bildet auch Sekiro - Shadows Die Twice keine Ausnahme, das aber doch einiges anders macht als bisherige Werke des Studios. Für unsere Verlosung hat uns Activision freundlicherweise eine der limitierten Collector’s Editions zur Verfügung gestellt, für die PS4. Diese enthält natürlich das Spiel selbst, dazu gibt es ein Steelbook, eine Karte, den Soundtrack in digitaler Form, drei nachgebildete Münzen aus dem Spiel, ein Artbook und als besonderes Schmankerl eine Figur des Wolfs genannten Hauptcharakters. Damit ihr für die Duelle auch passend gekleidet seid, liegt zudem ein T-Shirt in der Größe L bei. Der Gesamtwert des Preises liegt bei etwa 140 Euro.In Sekiro – Shadows Die Twice habt ihr die Wahl, ob ihr bei leerer Lebensleiste wieder aufersteht oder doch ganz ins Gras beißt. Direkt wieder aufzustehen hat jedoch einen Preis. Unter anderem sinkt die Chance auf göttliche Hilfe. Wie äußert sich der Beistand von oben für Held Wolf?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 8: Sekiro" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der. Viel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 7. Januar 2020.