Feiertage-Verlosung 2019, 28.12.: Call of Duty

Solltet ihr den heutigen Preis gewinnen, dann dürft ihr schonmal Platz schaffen. Denn wenn etwas die Bezeichnung "Übergröße" verdient, dann ist es definitiv diese Truhe.

Tag 5, 28.12.: Call of Duty - Black Ops 4 in der Mystery Box

GamersGlobal hat kürzlich seinen zehnten Geburtstag gefeiert und auch die Feiertage-Verlosung feiert eine Dekade Bestehen. Auch in diesem Jahr hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 4.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.Alle Sammler auffälliger Collector’s Editions dürften sich über den heutigen Preis aus dem Hause Activision besonders freuen. Das Studio hat uns schließlich die nicht gerade dezent und bereits seit geraumer Zeit vergriffene Mystery Box von Call of Duty - Black Ops 4 für die PS4 zur Verfügung gestellt. Neben der namensgebenden Kiste selbst ist natürlich das Spiel enthalten, ebenso wie ein Steelbook. Weiter finden sich in der Edition drei Lithografien, ein Comic, Pins, ein 1.000-teiliges Puzzle, Aufnäher und Popsockets. Letzteres sind kleine Haltehilfen, die ihr hinten auf euer Smartphone kleben könnt. Um den Preis abzurunden hat Activision zudem ein Shirt in der Größe L dazu gepackt. Der Gesamtwert liegt bei etwa 200 Euro.Mit dem Blackout-Modus in Black Ops 4 gab es nun auch in Call of Duty einen Bahnhof für den Battle-Royale-Hypetrain. Anders als bei der Konkurrenz sind die Spieler auf der Karte jedoch nicht allein. Wer bevölkert noch den Battle-Royale-Modus von Black Ops 4?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 5: Call of Duty" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der. Viel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 7. Januar 2020.