Feiertage-Verlosung 2019, 3.1.: EA Sports

Teaser Egal ob Fußball, Eishockey oder Football: Heute werden alle euren sportlichen Gelüste befriedigt. Dazu gibt es noch passende Kleidung, so dass ihr keine Probleme auf den virtuellen Spielfeldern habt.

FIFA 20 ab 39,20 € bei Amazon.de kaufen.

Tag 11, 3.1.: EA-Sports-Paket mit drei Spielen

GamersGlobal hat kürzlich seinen zehnten Geburtstag gefeiert und auch die Feiertage-Verlosung feiert eine Dekade Bestehen. Auch in diesem Jahr hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 4.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.Für alle sportbegeisterten Xbox-One-Spieler unter euch hat EA ein passendes Paket geschnürt. Enthalten sind die drei aktuellen Titel FIFA 20, NHL 20 und Madden NFL 20 für die Microsoft-Konsole. Damit ihr eure Begeisterung für virtuelle körperliche Ertüchtigung aber auch anständig zu Schau stellen könnt, gibt es obendrauf noch eine Mütze mit EA-Sports-Aufdruck sowie eine im Handel nicht erhältliche Madden-NFL-Cap von New Era samt zugehöriger Papiertüte. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 245 Euro.Im neuen Story-Modus von Fifa 20 habt ihr die freie Wahl, ob eurer Avatar Revvy männlichen oder weiblichen Geschlechts ist und es macht keinerlei Unterschied für die Kampagne. Mit welcher Besonderheit des Solo-Modus hängt das zusammen?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 11: EA Sports" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der. Viel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 7. Januar 2020.