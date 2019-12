Feiertage-Verlosung 2019, 31.12.: Jedi - Fallen Order

Möge die Macht mit euch sein

Alle Sternenkrieger erhalten heute nicht nur die Chance, kräftig ihr Lichtschwert zu schwingen. Auf dem Gabentisch liegt außerdem passende Zimmerdeko und die Macht ist auch mit euren Einkäufen.

GamersGlobal hat kürzlich seinen zehnten Geburtstag gefeiert und auch die Feiertage-Verlosung feiert eine Dekade Bestehen. Auch in diesem Jahr hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 4.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.Es schien ja fast nicht mehr möglich, dass EA mit der Star-Wars-Lizenz noch etwas anstellt, das Fans und Spieler gleichermaßen zufriedenstellt. Doch mit Jedi - Fallen Order hat das Studio alle Kritiker Lügen gestraft. Falls ihr das Abenteuer von Cal Kestis noch nicht erlebt habt, dann ist der heutige Preis genau das Richtige für euch. Auf dem Gabentisch liegt das Spiel in der PS4-Fassung nebst Steelbook, ein passender Jutebeutel, ein Miniatur-Lichtschwer in Schlüsselanhängerform, ein Notizheft und zwei Figuren: eine von Cal selbst und eine Nachbildung der Zweiten Schwester. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 170 Euro.Wie es sich für einen Star-Wars-Titel gehört, bereist Cal in Star Wars Jedi - Fallen Order im Laufe der Handlung verschiedene Ecken des Universums, statt auf dem Startplaneten zu versauern. Zu Fuß geht das denkbar schlecht. Wie lautet der Name des zuverlässigen Raumschiffes?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 8: Star Wars" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der. Viel Erfolg!Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 7. Januar 2020.