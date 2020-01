Feiertage-Verlosung 2019, 2.1.: Anno 1800

Bauen im großen Stil

PC

Teaser Alle Hobby-Baumeister, die ihre Leidenschaft auch im Regal zur Schau stellen und von Dampfmaschinen fasziniert sind, dürfen sich über den heutigen Preis aus dem Hause Ubisoft freuen.

Tag 10, 2.1.: Anno 1800 Pionier-Edition

GamersGlobal hat kürzlich seinen zehnten Geburtstag gefeiert und auch die Feiertage-Verlosung feiert eine Dekade Bestehen. Auch in diesem Jahr hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von zwölf Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 4.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung:undHinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal zu lösen.Es ist nicht die heutige Quizfrage, wer die Antwort weiß darf sich aber als echter Serienfan wägen: Welche Quersumme ergibt die Jahreszahl eines jeden Anno-Teils? In diesem Jahr erschien jedenfalls mit Anno 1800 der neueste Ableger der seit 1998 bestehenden Aufbaustrategie-Reihe und dank Ubisoft können wir euch heute ein Exemplar der vergriffenen Pionier-Edition anbieten. Diese kommt in einer schicken viktorianischen Verpackung und beinhaltet neben dem Spiel selbst ein passendes Steelbook, ein 120 Seiten langes Artbook, drei großformatige Lithografien, die Replik eines Briefs aus dem Spiel und den Soundtrack auf CD. Bei erscheinen lag der Wert des Preises bei 90 Euro.Wir fragen an dieser Stelle nicht nach der alten Trivia-Kamelle, was alle Jahreszahlen der Anno-Serie gemeinsam haben. Das weiß nun wirklich jeder, der auch nur etwas mit der Historie des deutschen Entwicklers Blue Byte vertraut ist. Allerdings gab es im August 2019 eine kleine, aber nicht unerhebliche Veränderung in der Firmengeschichte: Auf welchen Wandel in der Anno- und Siedler-Schmiede spielen wir an?Sende den Lösungsbegriff anund gib als Betreff "Tag 10: Anno" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der. Viel Erfolg!Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 7. Januar 2020.