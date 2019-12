Blade Runner: Klassisches Westwood-Adventure bei GOG veröffentlicht

PC

Der digitale Spiele-Shop GOG hat mit Blade Runner ein weiteres, lange vergriffenes Videospiel in seinen Katalog aufgenommen. Laut GOG handelt es sich dabei um einen der meistgewünschten Titel auf ihrer Community-Wunschliste.

Die Geschichte des 1997 erschienenen Adventures der Westwood Studios verläuft parallel zur den Ereignissen des gleichnamigen Films von Ridley Scott. Damit schlüpft ihr im Spiel nicht etwa in die Haut des von Harrison Ford gespielten Filmprotagonisten Deckard, sondern steuert Ray McCoy, der als frisch gebackener Blade Runner ebenfalls in L.A. auf die Jagd nach Replikanten geht. Welche Einstellung ihr als McCoy gegenüber Replikanten zeigt und ob ihr sie wirklich "in den Ruhestand schickt", hat dabei Auswirkung auf eure Beziehung zu NPCs wie der androidenhassenden Polizistin Crystal, die euch begleitet.

Blade Runner ist ab sofort zum Kauf bei GOG erhältlich. Im Zuge des Winter Sales wird der Titel zum reduzierten Preis von 8,19 Euro angeboten.