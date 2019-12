Patrick Klaus: „EA fühlt sich wie ein ganz anderes Unternehmen an“

Patrick Klaus, der Vice President und General Manager von EA Motive, hat in einem Interview mit Games Industry seinen Arbeitgeber und Publisher Electronic Arts als ein „ganz neues Unternehmen“ bezeichnet, dass sich anders anfühlt und mehr Fokus auf die Qualität legt:

Es fühlt sich wie ein anderes Unternehmen an. Ein Unternehmen, das sich sehr auf die Qualität konzentriert. Dies ist einer der Gründe, weshalb ich mich so freue hier zurück zu sein. Die oberste Priorität für uns ist aktuell, großartige Spiele zu entwickeln und die Führungskräfte von Electronic Arts haben die Niederlassung in Montreal dazu ermutigt, mit den Talenten, die wir im Studio haben, eine große Rolle zu übernehmen und ein paar tolle Titel für das Unternehmen zu entwickeln.

Klaus verließ Electronic Arts im Jahre 2012 und wechselte damals zu Ubisoft. Nachdem die Gründerin von EA Motive, Jade Raymond, das Unternehmen im vergangenen Jahr verließ um später bei Google einzusteigen, kam Klaus zu Electronic Arts zurück, um die Leitung des Studios zu übernehmen. Laut Klaus sei es nicht so, dass das alte EA absichtlich schlechte Spiele gemacht hätte, aber nun sind es andere Zeiten, eine andere Führung und man will ein anderes EA präsentieren. EA Motive arbeitet aktuell an zwei Projekten. Eines davon wird ein neues Star-Wars-Spiel sein (wir berichteten). Laut Klaus steht die Qualität bei EA Motive über alles und er sei davon überzeugt, dass wenn man von der Denkweise abrückt, bei der ein kreatives Genie eine Vision für das Spiel diktiert, während das Team einfach nur die Arbeit ausführt, sondern sich auf die Qualität als Team fokussiert, der Erfolg sich von alleine einstellen wird.

In der Vergangenheit hat Electronic Arts viel Kritik einstecken müssen und sorgte unter anderem durch die Lootboxen und Mikrotransaktionen in Star Wars - Battlefront 2 (Testnote: 8.0) bei vielen Fans für Unmut. Mit dem Release von Star Wars Jedi - Fallen Order (Testnote: 8.5) von Respawn Entertainment konnten viele verärgerte Spieler wieder beschwichtigt werden, denn der Titel verzichtet auf die Online-Verkäufe und bietet stattdessen eine reine Singleplayer-Erfahrung, die sich auf die Geschichte fokussiert. Der immense Erfolg des Spiels hat offenbar die führenden Köpfe in dem Unternehmen zum Umdenken bewegt. Man kann also durchaus gespannt sein, was die kommenden Spiele von EA Motive bieten werden und ob EA bei den Mikrotransaktionen in künftigen Titeln ein wenig mehr Feingefühl beweisen wird.