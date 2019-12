Grim Fandango: Remastered könnte auch für die Xbox One erscheinen

PC Switch PS4 PSVita iOS Linux MacOS Android

Während die remasterte Version des Point-and-Click-Adventure-Klassikers Grim Fandango (Testnote: 8.5) auf den meisten aktuellen Plattformen längst spielbar ist, schauen die Besitzer der Xbox One bisher in die Röhre. Das könnte sich allerdings in den nächsten Wochen / Monaten ändern, denn wie der Entwickler Double Fine Productions jüngst auf Anfrage via Twitter verriet, will sich das Team diesbezüglich mit Microsoft in Verbindung setzen.

Die Frage kam auf, nachdem Double Fine eine Reihe von Tweets veröffentlichte, in der das Studio auf die eigenen Spieleveröffentlichungen und Leistungen der vergangenen zehn Jahre zurückschaut. Als der Spieler seine Hoffnung auf einen Xbox-One-Umsetzung ausdrückte, twitterten die Entwickler zurück: „Wir werden mit unseren neuen Freunden sprechen.“ Da Double Fine seit Mitte dieses Jahres zu Microsoft gehört, könnte der Port durchaus realisiert werden, sofern keine anderen Hürden aufkommen und der Publisher sich in einer spendablen Laune befindet.